„CV-ul tău nu e impresionant? Foarte bine, oricum nu prea le citim!” / Ce caută recrutorii în era AI

Într-un moment în care orice motor de inteligență artificială poate genera un CV și o scrisoare de intenție impecabile în câteva secunde, mulți recrutori caută noi metode de a-și selecta angajații. „CV-ul a fost retrogradat”, arată o analiză din Business Insider.

„CV-ul tău nu este impresionant? Foarte bine, oricum nu prea le citim!”. Așa arată un anunț de angajare al companiei Expensify, în care caută ingineri. Compania spune că nu are timp să parcurgă sutele de aplicații pe care le primește și invită candidații să răspundă la cinci întrebări, pentru a fi luați în considerare.

„Nu cerem CV și nici nu ne așteptăm la unul”, spune alt anunț pentru un post de inginer software la Automattic, compania care deține WordPress.com și Tumblr.

Platforma de e-commerce Gumroad le cere inginerilor software care vor să aplice pentru un job să trimită un email în care să explice de ce vor să lucreze acolo și ce au construit până acum. Dacă sunt selectați, aceștia participă la o perioadă de probă plătită de patru până la șase săptămâni.

„CV-ul este aproape lipsit de valoare, pentru că toate sună la fel”

Cercetările arată de mai mult timp că un CV impresionant, cu studii înalte și realizări deosebite, nu garantează succesul într-un nou loc de muncă, nici pentru angajat, nici pentru angajator, scrie Business Insider.

„În era conținutului AI, CV-ul este aproape lipsit de valoare, pentru că toate sună la fel”, spune Michelle Volberg, fondatoare și CEO al companiei de recrutare Twill, pentru publicația citată.

În ultima perioadă, cel puțin în zona de Tech, există o nouă tendință: unele companii aleg să prelungească perioadele de probă plătite până la o lună pentru a evalua candidații, a observat Volberg.

Unele se concentrează mai mult pe abilitățile reale, demonstrate în timp real, decât pe faptul că cineva a lucrat la o companie Big Tech sau a absolvit o universitate de top.

Competențe demonstrate, nu enumerate

Un sondaj al Asociației Angajatorilor din SUA a arătat că 70% dintre angajatori spun că folosesc recrutarea bazată pe competențe, care prioritizează abilitățile practice și aptitudinile în detrimentul diplomelor și anilor de experiență.

Un CV poate fi folosit în continuare pentru a identifica și urmări un candidat, spune Michelle Volberg, dar CV-urile generate cu AI nu mai impresionează recrutorii.

Analiza Business Insider remarcă și o tendință a angajatorilor de a se îndepărta de platformele de angajare, alegând în schimb să caute candidați pe LinkedIn sau în propriile rețele.

Inginerii care „nu puteau construi nimic”

„Nu poți ști din CV dacă oamenii sunt buni la ceea ce fac. Mereu am avut convingerea că trebuie să văd munca oamenilor pentru a angaja pe cineva, nu doar ce spun ei că au făcut”, a declarat Bolun Li, fondatorul aplicației de mobilitate Vamo.

El povestește că, atunci când lucra la primul său start-up, în timpul facultății, angaja numai ingineri cu CV-uri „perfecte” de la Universitatea Duke, unde era și el student, dar a remarcat că noii angajați „nu puteau construi nimic”.

Pentru Vamo a căutat ingineri software pe GitHub, o platformă pe care dezvoltatorii pot crea propriile proiecte cu ajutorul automatizărilor și instrumentelor AI.

A urmărit inginerii care realizaseră proiecte similare și așa a ajuns și Alex Vasquez să lucreze pentru el. Tânărul de 23 de ani, absolvent al University of Massachusetts Lowell, aplicase pentru multe joburi, dar era descrjat de sistemele automate de selecție.

Bolun Li spune că nici măcar nu i-a văzut CV-ul lui Alex.

Cum se adaptează LinkedIn

Demonstrarea abilităților, în loc de simpla lor enumerare, ar putea deveni noua normă, chiar și în afara domeniilor tehnice, spune J.T. O’Donnell, fondatoarea platformei de consiliere în carieră Work It Daily.

Specialista spune că platforma LinkedIn poate avea un rol foarte important și sfătuiește candidații să-și promoveze acolo proiectele și ideile. Spune că videoclipurile vor deveni esențiale pe platformă, pentru demonstrarea abilităților, dar și pentru confirmarea că aplicanții sunt persoane reale.

De altfel, LinkedIn a anunțat recent o funcție nouă prin care utilizatorii își pot verifica abilitățile listate pe profil. Platforma a colaborat cu instrumente AI precum Descript, Lovable și Replit pentru a confirma competența unei persoane pe baza modului în care folosește efectiv aceste instrumente.

Un CV este „încă un semnal util, dar doar unul dintre ele. Angajatorii vor detalii la următorul nivel – proiectele la care ai lucrat, competențele dobândite, contextul și amploarea experienței tale, a declarat, pentru Business Insider, Pat Whelan, manager de produs la LinkedIn.