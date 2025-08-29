Dacă nu erau imigranții, populația României scădea sub 19 milioane. Anul trecut au emigrat 230.000 de români

Circa un sfert de milion de romani au emigrat anul trecut, Foto: Hotnews

Populația României a scăzut anul trecut, cu toate că au intrat în România circa 290.000 de imigranți, arată datele transmise vineri de Statistică. Sporul natural negativ (numărul nașterilor este mai mic decât al deceselor) și migrația consistentă a făcut ca populația să scadă cu peste 31.500 de persoane.

Anul trecut au emigrat circa 230.000 de români, echivalentul populației unui județ mediu. Circa 131.000 au fost bărbați, iar 97.000 erau femei, mai arată datele INS.

În prezent, populația rezidentă este de 19.036.031 persoane.

În metodologia folosită de INS, populația rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetățenie română, străină sau fără cetățenie) care au reședința obișnuită în România, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Populația de sex feminin este ușor majoritară (51,4%), mai spun statisticienii. Populația feminină la 1 ianuarie 2025 a fost de 9,77 milioane, în scădere cu 0,2% față de aceeași dată a anului precedent.

Fenomenul de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor de peste 65 ani care revine la 100 de persoane sub 15 ani) continuă să se accentueze, ridicându-se la 130,0 seniori la 100 de tineri sub 15 ani.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice (de 65 ani și peste) continuându-și trendul de creștere: comparativ cu 1 ianuarie 2024 cu 0,3 puncte procentuale (de la 20,0% în 2024 la 20,3% la 1 ianuarie 2025).

Ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9% la 1 ianuarie 2024 la 15,6% la 1 ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 (la 1 ianuarie 2024) la 130,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

Soldul migrației internaționale în anul 2024 a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 58,8 mii persoane. Astfel, România a continuat să fie o țară de imigrare.

Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere fată de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior.

În cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (57,6%) cât și în rândul imigranților (58,3%).