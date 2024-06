Dacian Cioloș, după ce REPER nu a atins pragul pentru PE: „Scorul cumulat al REPER, USR și al celor doi independenți trece de 25-30%. Este o bază solidă”

Președintele REPER, europarlamentarul Dacian Cioloș, a afirmat că scorul partidului său este „un duș rece pe care îl primesc cu toată responsabilitatea”, adăugând că își va lua „un timp de reflecție” în perioada următoare. El susține că se poate construi o alternativă la PSD-PNL și extremism în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale din care să facă parte USR, REPER și independenții Nicușor Dan și Nicu Ștefănuță, fără să facă referire la aliații actuali ai USR, anume PMP și Forța Dreptei.

„A fost o campanie grea. Nu am avut și nu avem banii partidelor mari, nu am avut rețelele lor și nici nu am recurs la metode ilegale, cum am văzut în multe cazuri. Cele peste 300.000 de voturi primite la europarlamentare nu sunt puține în condiții normale, însă comasarea a crescut prezența și (…) realitatea ne arată că nu am trecut pragul electoral. Scorul național este un eșec pentru noi, dar și pentru toată mișcarea de modernizare a României și este un mesaj și un duș rece pe care îl primesc cu toată responsabilitatea”, a scris Cioloș pe Facebook.

Fostul premier susține că REPER a ajuns în această situație din cauza unor „orgolii, semnale prost înțelese”, însă acum este nevoie de reconstrucția opoziției centrist-liberale.

„Sunt optimist că o reconstrucție are o bază solidă. Nicușor Dan a câștigat Bucureștiul, Dominic Fritz a fost reconfirmat la Timișoara. În foarte multe orașe, scorul cumulat al REPER, USR și al celor doi independenți trece de 25-30%. Este o bază solidă. De aici se poate construi o alternativă la PSD-PNL și la extremism și cred că încă este timp pentru un rezultat bun la parlamentare și prezidențiale, dacă se începe rapid această reconstrucție”, crede Cioloș, fără să menționeze printre potențialii aliați PMP și Forța Dreptei, actualii parteneri ai USR.

„Eu îmi voi lua un timp de reflecție asumându-mi neîndeplinirea unui obiectiv ambițios. Dar îmi doresc ca toţi cei care au muncit și cei care s-au mobilizat în această campanie să nu-și piardă speranța. Au convins într-un timp foarte scurt mulți oameni și trebuie să continue să creadă în idealurile, valorile şi principiile pe care le susțin”, a conchis Dacian Cioloș.

REPER nu a atins pragul de 5%, necesar accederii în viitorul Legislativ european. Până acum, REPER a avut ca reprezentanți la Bruxelles pe Dacian Cioloş, Alin Mituţă, Dragoş Pâslaru, Ramona Strugariu și Dragoş Tudorache.