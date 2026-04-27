Doborârea guvernului Bolojan este doar primul obiectiv. Planul AUR, dezvăluit de numărul 2 din partid, are și un „proiect strategic”

„E vorba despre un proiect tactic, doborârea Guvernului, și un proiect strategic – alegerile anticipate”, sunt explicațiile oferite luni seară de către Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, despre colaborarea formațiunii sale cu PSD în vederea moțiunii comune de cenzură care vizează debarcarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Executivului.

Conform lui Dungaciu, picarea Guvernului Bolojan este primul pas pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Credem că alegerile anticipate sunt soluția pentru crizele repetate și suprapuse în care se află astăzi România. Tactic vorbind, moțiunea de cenzură este un pas. (…) Această cădere a Guvernului Bolojan este un pas spre anticipate. (…) Singura cale să mai ieșim din această criză sunt alegerile anticipate”, a declarat numărul 2 în AUR, la Euronews România.

„Nu există în acest moment vreo posibilitate ca actuala sau fosta coaliție să poată fi reparată, ținând seama de criza internă majoră carte este în România și de criza externă și mai complicată pe care România o va avea de înfruntat. E vorba despre un proiect tactic, doborârea Guvernului, și un proiect strategic – alegerile anticipate”, a punctat el.

Întrebat dacă, pentru declanșarea alegerilor anticipate, Alianța pentru Unirea Românilor este dispusă să intre la guvernare cu social-democrații, Dan Dungaciu a precizat: „AUR poate să susțină un Guvern care să declanșeze alegerile anticipate. Nu este nicio decizie la nivelul forurilor statutare. Dacă proiectul nostru strategic este declanșarea alegerilor anticipate, evident că vom face tot ce depinde de noi ca aceasta să se petreacă. (…) Avem o colaborare politică să dăm jos acest Guvern, suntem deschiși la orice altă colaborare politică ca să declanșăm alegeri anticipate”.

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, că PSD va iniția, împreună cu partidul condus de George Simion, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

În ceea ce-l privește, liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan. Simion nu a exclus o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat președintele AUR, într-o conferință de presă.