Dan Nistor, aproape de un record istoric în SuperLiga: „La 19 ani eram paznic la hotel”

Dan Nistor (37 de ani), care este foarte aproape de a deveni jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în SuperLiga, a vorbit despre începuturile sale în fotbal.

Deși majoritatea fotbaliștilor care ajung la un nivel înalt practică acest sport de la vârste fragede, Nistor susține că lucrurile au stat diferit pentru el.

Dan Nistor: „Probabil o să plâng când voi avea 516 meciuri jucate în prima ligă”

Acum, mijlocașul celor de la Universitatea Cluj a ajuns la 495 de partide jucate în prima ligă și încearcă să doboare recordul lui Ionel Dănciulescu, singurul care a adunat mai multe (515). I-a depășit în acest sezon pe Ladislau Boloni (484), Florea Ispir (485) și Costică Ștefănescu (490).

„Le mai povestesc copiilor care vin din spate. La 19 ani eram paznic la hotel. «Vă dați seama ce zice asta, fură curent». La 16-17 ani să fii la Liga 1… eu la 18 ani eram paznic. Cei de acum au șansa să vadă jucători, să joci bine, să apari la TV… acum au toate condițiile. Problema cea mai mare e doar la ei, sper să nu se supere pe mine.

E un lucru… nici acum nu realizez că am jucat 495 de meciuri. Mai am puțin să-l depășesc pe Dănciulescu. Nu știu cum voi reacționa când voi avea 516, probabil o să plâng. Am vorbit cu Danciu să vină și el. Am învățat multe de la el, e ca un frate mai mare”, a spus Dan Nistor, potrivit digisport.ro.

Dan Nistor a câștigat 4 trofee de-a lungul carierei: Cupa Ligii cu Dinamo (2017), titlul cu CFR Cluj (2018), Cupa României și Supercupa cu Universitata Craiova (2021). A mai jucat și pentru Pandurii Târgu Jiu și, din 2023, pentru U Cluj.