Dan: „USR și PSD au avut poziții legitime în ce privește alegerile de la București”. Ce spune președintele despre un al doilea mandat

Președintele Nicușor Dan a spus, la Antena 1, că „în principiu” își dorește un al doilea mandat în fruntea statului. În ce privește alegerile de la București, șeful statului a spus că atât USR, cât și PSD au avut poziții legitime, pe care el a încercat să le arbitreze.

„E bine să existe un primar votat de bucureșteni. Trebuie să avem un echilibru, chiar dacă tentația e să fim foarte revoluționari. Partidele au multe neajunsuri,, în țara asta nu funcționează instituțiiile, mulți politicieni fac politică pentru buzunarele lor… Pe de altă parte, e legitim ce zice USR că vrea alegeri acum, e legitim și ce spune PSD că dacă facem o campanie în care să ne dăm în cap, există riscul să se destabilizeze coaliția. Fiecare dintre partide a avut o poziție legitimă în raport cu interesele sale”, a declarat Nicușor Dan.

El a precizat că a participat la câteva discuții între partidele din coaliție legate de tema alegerilor din București pentru postul de primar general.

Când i s-a cerut să comenteze informațiile legate de organizarea scrutinului pentru 7 decembrie, președintele a spus că ar fi dorit ca acesta să aibă loc mai devreme.

„Dacă tot se fac, aș fi preferat să fie undeva în noiembrie ca alegerile să nu interefereze cu preocuparea oamenilor pentru sărbători, vacanțe. E o decizie o coaliției, eu am încercat să arbitrez”, a spus președintele.

Nicușor Dan a spus că, în calitate de fost primar al Capitalei, are unele dorințe în ce privește ar trebui să se întâmple în București, îndeosebi legate de referendumul pe care l-a convocat în noiembrie 2024, la capătul căruia bucureștenii s-au pronunțat pentru centralizarea unor decizii de la nivelul primăriilor de sector la Primăria Generală, concomitent cu centralizarea resurselor financiare.

Totodată, șeful statului s-a arătat încrezător că partidele din coaliție vor continua să colaboreze, chiar dacă fiecăruia i-ar fi mai comod să rămână în opoziție în contextul actual, în care se adoptă măsuri de austeritate. „Dacă aș fi populist, văzând încrederea pe care partidele o au în populație, aș încerca să mă detașez de ei”, a comentat președintele.

El a spus că există posibilitatea ca una dintre formațiunile de la putere să se retragă din Guvern, rămânând doar să susțină coaliția din Parlament, însă a apreciat această posibilitate doar ca teoretică, fără să fie probabilă în viitorul apropiat.

În plus, el a exclus varianta formării unui guvern care să fie condus de o persoană agreată de către AUR. „Acest scenariu nu există, o spun cu toată responsabilitatea. Partidele înțeleg responsabilitatea unei guvernări credibile în afară”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă își dorește un al doilea mandat ca președinte al României, Nicușor Dan a răspuns: „E devreme, dar în principiu îmi doresc pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp.”