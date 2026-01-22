Trump anunță „acces total” la Groenlanda, dar nu detaliază acordul. Danemarca avertizează că NATO nu poate negocia în numele ei

Președintele SUA s-a declarat joi încrezător că va obține ce își dorește din Groenlanda, deși acordul discutat cu NATO nu a fost finalizat, iar Danemarca a dat de înțeles că nu a fost implicată în discuții, scrie Reuters.

Donald Trump a declarat joi că detaliile acordului privind Groenlanda sunt încă în curs de negociere, la o zi după ce a renunțat la amenințarea cu impunerea de taxe vamale statelor europene și a exclus utilizarea forței pentru a cuceri teritoriul danez.

Liderul american declarase miercuri că a ajuns la un acord privind insula, în urma discuțiilor cu secretarul general al NATO Mark Rute.

Într-un interviu acordat Fox Business Network de la Davos, Trump a admis, de asemenea, joi, impactul dorinței sale de a achiziționa Groenlanda asupra piețelor globale și a declarat că nu intenționează să plătească pentru a cumpăra insula.

„Detaliile sunt în prezent în curs de negociere. Dar, în esență, este vorba de acces total. Nu există limită, nu există termen”, a declarat Trump în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

„Am observat că bursa a crescut substanțial după ce am făcut anunțul”, a declarat el.

Întrebat cât ar fi dispus să plătească pentru teritoriul semi-autonom, el a spus: „Nu va trebui să plătim nimic altceva decât faptul că construim Golden Dome” – cu referire la scutul antirachetă planificat.

Trump a spus că orice acord ar permite „acces total” la Groenlanda, inclusiv pentru armată: „Obținem tot ce vrem fără niciun cost”.

Puține detalii despre plan

Nu multe informații au apărut despre plan, cel puțin nu oficial. Planul pentru Groenlanda discutat nu pune în discuție principiul suveranității asupra insulei, au declarat două surse informate cu privire la discuții pentru site-ul american Axios.

Planul include actualizarea „Acordului de apărare a Groenlandei”, semnat în 1951 între SUA și Danemarca, care permitea SUA să construiască baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare” dacă NATO considera că este necesar, potrivit Axios.

De asemenea, include secțiuni privind creșterea securității în Groenlanda și activitatea NATO în Arctica, precum și activități suplimentare privind materiile prime, au spus sursele.

Propunerea include, de asemenea, prevederi privind amplasarea „Golden Dome”, scutul antirachetă dorit de Trump, în Groenlanda și combaterea „influenței externe maligne” a Rusiei și Chinei.

Potrivit New York Times, care citează oficiali occidentali de rang înalt familiarizați cu discuțiile, înainte de anunțul lui Trump, oficialii au discutat posibilitatea unui compromis teritorial în cadrul întâlnirilor de miercuri de la Bruxelles.

Oficialii au precizat că Rutte a căutat un compromis în această săptămână, dar nu știau dacă conceptul potrivit căruia Statele Unite ar avea un anumit control asupra unor mici zone din Groenlanda pentru baze militare – așa-numitele zone de apărare – făcea parte din cadrul anunțat de Trump.

Unul dintre oficialii care au participat la întâlniri a comparat conceptul cu bazele Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic. Un al doilea oficial care a fost informat cu privire la discuții a confirmat, de asemenea, că ideea pentru Groenlanda.

„NATO nu poate negocia un acord în numele Danemarcei sau Groenlandei”

Guvernul danez a amintit că Mark Rutte nu poate negocia în numele Danemarcei sau Groenlandei cu privire la viitorul insulei arctice.

Joi, prim-ministra daneză Mette Frederiksen a salutat progresele înregistrate, dar a afirmat că situația este în continuare „dificilă și gravă”.

Ea a adăugat: „Numai Danemarca și Groenlanda pot lua decizii” cu privire la problemele care le privesc. „Putem negocia toate aspectele politice – securitatea, investițiile, economia – dar nu putem negocia suveranitatea noastră.”

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat de asemenea că Rutte „nu poate negocia un acord” în numele Danemarcei sau Groenlandei.

Cu toate acestea, a spus el, Rutte depune eforturi „loiale pentru a menține unitatea în cadrul NATO” și este „foarte pozitiv” faptul că alianța dorește să facă mai mult pentru a consolida securitatea în Arctica. „Astăzi suntem într-o situație mult mai bună decât ieri”, a afirmat el.