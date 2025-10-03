Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze

Nave de război rusești s-au deplasat în mod repetat pe traiectorii de coliziune, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sisteme de navigație în strâmtorile Danemarcei care leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat serviciul danez de informații pentru apărare DDIS, vineri, potrivit Reuters.

Astfel de incidente riscă să ducă la o escaladare neintenționată, a avertizat instituția.

Regiunea baltică rămâne în alertă după incidentele care au implicat cabluri submarine, întreruperi ale conductelor de gaze, încălcări ale spațiului aerian și observări de drone, în contextul războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, care a sporit tensiunile dintre Moscova și Occident.

Danemarca, un susținător ferm al Ucrainei în războiul cu Rusia, și-a majorat bugetul militar și s-a angajat să achiziționeze arme de precizie cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei.

„Am văzut mai multe incidente în strâmtorile daneze, unde elicoptere ale forțelor aeriene și nave daneze au fost vizate de radare de urmărire și au fost îndreptate arme spre ele de pe nave de război rusești”, a declarat directorul DDIS, Thomas Ahrenkiel, într-o conferință de presă.

Navele Rusiei, pe traiectorii de coliziune cu navele daneze

Șeful DDIS a spus că navele de război rusești au navigat pe traiectorii de coliziune cu navele daneze în timpul trecerii prin strâmtori.

Ahrenkiel a declarat că o navă de război rusească a fost ancorată în apele daneze timp de peste o săptămână, sugerând o posibilă intervenție a Moscovei în cazul în care Copenhaga ar încerca să limiteze mișcările „flotei din umbră” a Rusiei, formată din petroliere și folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol.

Tensiunile au escaladat în Marea Baltică în mai, când Rusia a desfășurat un avion de vânătoare în timp ce Estonia intercepta un petrolier cu destinație rusească, suspectat că face parte din așa-numita flotă din umbră.

Strâmtorile daneze, o rută maritimă internațională aglomerată, sunt vizitate frecvent de nave militare rusești, care sunt de obicei escortate de marina daneză.

DDIS, care este atât serviciu de informații externe, cât și de informații militare, evaluează că Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Danemarcei și a Occidentului.

„Rusia folosește mijloace militare, inclusiv într-un mod agresiv, pentru a pune presiune pe noi fără a trece linia spre un conflict armat în sens tradițional”, a spus Ahrenkiel.

Moscova a negat în repetate rânduri că s-ar afla în spatele unor atacuri hibride în Europa. Președintele Vladimir Putin a glumit joi spunând că nu va trimite drone deasupra Danemarcei și a descris drept „absurdă” ideea că țara sa ar putea viza un membru NATO.

Nu există o amenințare militară directă

În ciuda incidentelor, DDIS a subliniat că nu există nicio amenințare militară directă la adresa Danemarcei.

Pe de altă parte, serviciile de securitate occidentale au avertizat că amenințările hibride, care includ sabotajul, dezinformarea, spionajul și atacurile cibernetice, sunt tot mai agresive.

NATO și-a consolidat operațiunile în zona baltică ca răspuns la incursiunile cu drone. Suedia a propus vineri o nouă legislație pentru a extinde supravegherea maritimă de către garda de coastă.