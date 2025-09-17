Danemarca va cumpăra rachete cu rază lungă de acțiune ce pot lovi Rusia: „Nu te poți apăra dacă ai o mână legată la spate”

Mette Frederiksen, fotografiată în data de 5 septembrie 2025 la o ceremonie organizată de forțele armate daneze cu ocazia Zilei Drapelului, FOTO: Kristian Tuxen Ladegaard Berg-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danemarca va achiziționa arme de precizie cu rază lungă de acțiune, după ani de reduceri ale bugetului său militar, pentru a contracara amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa, chiar dacă nu există un risc imediat de atac asupra țării nordice, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen, citată de Politiken.

„Rusia ne pune la încercare și testează modul în care reacționăm”, a declarat miercuri Frederiksen într-o conferință de presă susținută la Copenhaga.

„Guvernul a luat o decizie de principiu ca Danemarca să dezvolte pentru prima dată o capacitate militară cu arme de precizie cu rază lungă, care vor putea lovi ținte aflate la mare distanță și vor putea neutraliza amenințări inamice cu rachete”, a anunțat ea.

Întrebată de jurnaliști despre acest subiect, ea a admis că amenințarea din partea Rusiei este cea care face necesară achiziția de arme de cu rază lungă și că aceste arme trebuie să poată lovi ținte din Rusia. Ea nu a dorit să speculeze asupra posibilei reacții a Moscovei.

„Facem ceea ce este necesar pentru a-i proteja pe danezi”, a declarat Mette Frederiksen.

Premierul danez spune că tensiunile cu Rusia nu vor dispărea

Ea a subliniat că Danemarca va achiziționa doar arme pe care le dețin deja multe alte state din NATO și a amintit de un raport al serviciilor de informații care a avertizat despre pericolul unui conflict cu Rusia.

„Nu este suficient să ai doar apărarea aeriană imediată. Trebuie să avem și ceva cu potențialul de a putea acționa și în sens invers”, a spus prim-ministrul danez.

„Rusia provoacă, testează limitele și verifică cât de puternici suntem. Și nu există niciun motiv să credem că situația va evolua invers”, a continuat ea. „Iar nu te poți apăra dacă ai o mână legată la spate”, a mai spus aceasta.

„Sistemul de apărare trebuie să poată doborî săgețile; armele de precizie cu rază lungă trebuie să poată scoate arcurile din joc”, a declarat și ministrul de Externe Lars Løkke Rasmussen în cadrul aceleiași conferințe de presă.

Danemarca achiziționează arme „care nu ar trebui folosite niciodată”

La fel ca premierul danez, șeful diplomației de la Copenhaga a declarat că scopul achizițiilor noilor arme, care vor include și drone, nu doar rachete, este ca Danemarca să nu fie nevoită să intre în război.

„Este vorba despre a cumpăra arme care nu ar trebui niciodată folosite”, a punctat Lars Løkke Rasmussen.

Guvernul a decis să achiziționeze arme de precizie cu rază lungă de acțiune în urma recomandării șefului apărării, generalul Michael Wiggers Hyldgaard. Decizia întărește descurajarea națională a Danemarcei și pe cea colectivă a NATO, se afirmă într-un comunicat de presă al Forțelor Armate.

„Armele de precizie cu rază lungă de acțiune sunt esențiale pentru ca noi să putem furniza o descurajare credibilă și să asigurăm o apărare robustă a Danemarcei. Și este necesar ca Forțele Armate să poată contracara amenințările înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul nostru. Este vorba de a oferi Forțelor Armate instrumentele potrivite pentru a-și îndeplini misiunea. Asta obținem acum”, a declarat șeful apărării daneze în comunicatul de presă.

Anunțul de miercuri vine după ce la sfârșitul lunii august Danemarca a primit aprobarea SUA să cumpere sisteme de apărare antiaeriană Patriot în valoare de 8,5 miliarde de dolari, pachetul urmând să includă include şase lansatoare, sisteme radar şi rachete.

Mai devreme în cursul acestui an Copenhaga și-a anunțat de asemenea intenția de a cumpăra rachete franceze Mistral și blindate Patria ca parte a unui plan mai amplu de reînarmare pentru care a alocat recent 7 miliarde de euro suplimentare.