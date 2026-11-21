Danemarca a cerut celorlalte state din Uniunea Europeană să ia măsuri de îngreunare a accesului cetățenilor ruși în spațiul comunitar, după ce guvernul de la Copenhaga a anunțat că a împiedicat un asasinat organizat de serviciile secrete rusești, informează Reuters, citând doi diplomați.

Poliția daneză și responsabili din domeniul securității naționale au anunțat vineri că au împiedicat asasinarea unui rapper cu cetățenie ucraineană și americană, în luna septembrie, înainte unui concert.

Ministrul de Externe Lars Lokke Rasmussen a afirmat că este un gest inacceptabil, iar Danemarca a decis să-l expulzeze pe atașatul militar rus.

În mesajul trimis de danezi celorlalte state UE se propune impunerea de noi restricții pentru accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen.

Printre propuneri figurează stoparea emiterii de vize turistice pentru cetățenii ruși și încetarea recunoașterii pașapoartelor rusești care nu conțin date biometrice.

Circulație restrânsă în interiorul zonei Schengen

„Trebuie să recurgem la acțiuni concrete care să arate tăria și hotărârea europeană. Este în mod clar momentul să acționăm decisiv acum și ar trebui să ne folosim de acest moment pentru a înlocui rețeaua actuală de măsuri luate la nivel național cu o abordarea unificată la nivelul UE”, se spune în mesajul deja trimis cancelariilor europene.

În nota diplomatică se vorbește despre emiterea unor vize limitate, care să nu permită călătoriile în interiorul zonei Schengen, și introducerea unor restricții mai dure de acces pentru foștii sau actualii combatanți ruși pe frontul din Ucraina.

Propunerile oficiale ale Danemarcei vor fi făcute luni, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor țărilor UE la Bruxelles.

Ambasada rusă la Copenhaga a afirmat că acuzațiile Danemarcei nu sunt susținute de dovezi.

În schimb Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a spus că UE este pe deplin solidară cu Danemarca și celelalte țări membrei vizate de atacurile hibride rusești. Ea a nunțat că în curând va fi propusă „noua Strategie Europeană de Securitate”.

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să vină cu cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, restricțiile la acordarea vizei fiind printre măsurile luate în calcul.

Potrivit unor date publicate de Eurostat în luna octombrie, 876.600 de cetățeni ruși dețineau permise de ședere în UE la finele anului trecut, cele mai mari comunități aflându-se în Germania, Spania și Estonia. Numărul a crescut cu 105.000 după declanșarea războiului ruso-ucrainean în februarie 2022, scrie Euronews.com.