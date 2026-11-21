Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă că UE își exprimă solidaritatea deplină cu Danemarca și condamnă cu fermitate tentativa de asasinat împotriva unui cetățean american-ucrainean în Danemarca, care a spus că aceasta a fost orchestrată de serviciile de informații ruse.

„Acesta a fost un atac pe teritoriul UE. Și este inacceptabil”, a scris von der Leyen pe X.

„Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre. Amenințările hibride ale Rusiei devin din ce în ce mai puțin hibride și din ce în ce mai reale”, a acuzat ea.

Șefa Comisiei Europene a spus că UE dispune de instrumentele necesare pentru a acționa: „De la echipe de intervenție rapidă până la sancțiuni împotriva celor responsabili. Și, în curând, vom propune o nouă strategie europeană de securitate pentru a ne consolida pregătirea și capacitatea de descurajare”.

„Dacă Rusia intenționează să ne slăbească sprijinul acordat Ucrainei, va obține exact opusul. Hotărârea noastră nu va face decât să devină și mai puternică”, a mai transmis von der Leyen.

„Vrem să transmitem un semnal foarte, foarte puternic”

Declarațiile ei au venit după ce poliția și serviciile de securitate din Danemarca au anunțat vineri că au dejucat o tentativă a serviciilor de informații ruse de a-l asasina pe un rapper american-ucrainean în luna septembrie înainte de un concert.

La scurt timp după acest anunț, Danemarca a transmis că îl expulzează pe atașatul rus pentru apărare din țară, în semn de protest, ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen calificând presupusul complot drept o încălcare inacceptabilă.

„Nu dorim să întrerupem relațiile diplomatice cu Rusia în această situație particulară în care se află Danemarca și Europa… Dar, pe de altă parte, vrem să transmitem un semnal foarte, foarte puternic”, a declarat Rasmussen.

Rusia neagă, ca de obicei

Ambasada Rusiei la Copenhaga a spus că acuzațiile nu sunt susținute de dovezi.

„Conform unei tradiții nefericite, partea daneză nu s-a deranjat să prezinte niciun fel de dovezi privind implicarea Rusiei în această crimă misterioasă și nici nu a înaintat o cerere de asistență juridică”, a declarat ambasada într-un comunicat transmis prin e-mail.

Moscova a negat în mod repetat acuzațiile privind intensificarea atacurilor hibride – incidente de agresiune care nu se ridică la nivelul unor acte de război – în regiune, în urma invaziei sale pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Rapperul Kyivstoner avea programat un concert la Copenhaga

Poliția a dejucat tentativa atunci când a arestat trei bărbați cu legături cu lumea interlopă daneză cu puțin timp înainte ca rapperul Kyivstoner să susțină un concert la nord de Copenhaga pe 25 septembrie, au declarat reprezentanții poliției și ai serviciilor de securitate în cadrul unei conferințe de presă.

„Concluzia noastră clară este că tentativa de asasinat a fost planificată de serviciile de informații ruse”, a declarat Rasmus Kieffer-Kristensen, șeful serviciului național de securitate și informații al Danemarcei, PET.

Poliția și serviciile de securitate au făcut aceste declarații în timp ce doi bărbați danezi erau duși vineri în fața instanței din apropierea orașului Copenhaga, fiind acuzați în temeiul articolului 108 din Codul penal al Danemarcei, care vizează colaborarea cu un serviciu de informații străin, precum și tentativa de omor, conform documentelor judiciare.

Ambii bărbați au negat acuzațiile, a relatat postul de televiziune DR.

Suspecții erau înarmați cu pistoale și cuțite

În documentele judiciare, procurorii au precizat că bărbații se îndreptau spre locul evenimentului cu două pistoale încărcate și două cuțite când poliția i-a arestat în jurul orei 21:55, cu cinci minute înainte de începerea concertului.

Unul dintre suspecți cumpărase un bilet la concert, potrivit acuzațiilor. Concertul a fost anulat.

„O tentativă de asasinat din partea Rusiei nu este ceva ce am mai văzut până acum în Danemarca, iar acest lucru îmi dă impresia unei Rusii din ce în ce mai agresive și dispuse să-și asume riscuri”, a declarat Kieffer-Kristensen în cadrul conferinței de presă.

„Considerăm că acest caz este important pentru înțelegerea amenințării cu care se confruntă Danemarca din partea Rusiei”, a adăgat el.

PET a declarat în septembrie că Rusia recruta cetățeni danezi pentru a contribui la planificarea unor acte de sabotaj împotriva companiilor daneze din industria de apărare care au legături cu Ucraina.