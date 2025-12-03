Daniel Băluță, prima reacție la sondajul care arată că Anca Alexandrescu îi fură din alegători: „Orașul ăsta nu e un platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi. Bucureștiul e complicat, în fiecare zi se strică ceva”. De ce spune Băluță că se teme, de fapt

Amenințat cu erodarea voturilor, Băluță susține, întrebat de HotNews, că e obișnuit cu „scandalul la TV” și „cu ranga”, trimiteri la Alexandrescu și la Drulă, și că e optimist că oamenii pot să facă diferența: „Dacă m-aș fi oprit când am întâlnit scandalul, n-am fi avut nici jumătate din ce vedeți în Sectorul 4”. Temerea lui e alta.

Pentru prima oară, Anca Alexandrescu este practic la egalitate cu Daniel Băluță, pe primul loc, conform unui sondaj de opinie realizat de AtlasIntel pentru HotNews și publicat luni. 23,3 – Băluță, 23,2% – Anca Alexandrescu. E doar un sondaj din multele realizate, dar și alți candidați, Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă, au confirmat că văd în propriile sondaje creșterea Ancăi Alexandrescu, chiar dacă nici unul dintre ei nu cred că cifrele o cotează atât de sus.

În ultimele zile, ceva se discută intens în staff-urile politice: se vede în cifre tranziția voturilor de la electoratul PSD nu doar către Daniel Băluță, ci și către Anca Alexandrescu. Candidata AUR ia votanți de la PSD.

„Ce pierde PSD se duce la AUR”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat, într-un dialog cu HotNews, cum vede fenomenul mutării opțiunii electoratului PSD de la Băluță la Alexandrescu.

Băluță, a spus CTP, „s-a așezat într-un discurs administrativ, un discurs pozitiv, fără atacuri, iar în această situație, Alexandrescu beneficiază de acest dublu avantaj. Anca Alexandrescu e o PSD-istă cu manele, ceea ce îi aduce câștig din ambele părți”.

Analistul politic Cristian Hrițu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu și fost membru fondator al Fundației Mișcarea Populară, a comentat, miercuri, pe pagina sa de Facebook:

„PSD a fost afectat cel mai mult de creșterea AUR. Metaforic, bazinelor lor au ajuns ca două vase comunicante: ce pierde PSD se duce la AUR. Pentru o mare parte din votanții PSD nu a mai contat că li s-au mărit salariile și pensiile, a contat mai mult faptul că s-au săturat de cazuri de tip Nordis, de hoție”.

Băluță spune că întrebarea reală e: „Cine poate ține orașul în picioare, fără să-l transforme în scandal permanent?”

HotNews l-a întrebat, pe Daniel Băluță dacă are o temere față de posibilitatea ca o parte din votanții tradiționali ai PSD să meargă către candidatul Anca Alexandrescu, având în vedere faptul că ea a lucrat cu premieri PSD precum Liviu Dragnea? Dialogul a avut loc pe email.

Referitor la posibila pierdere a voturilor publicului PSD, Băluță a spus că „Sincer, nu mă gândesc la oameni ca la niște voturi care se mută dintr-o parte în alta. În realitate, oamenii pierd același timp în trafic, stau în aceleași ambuteiaje, au aceleași facturi, aceleași griji pentru copiii lor. Asta e viața de zi cu zi, nu ce vedem la televizor”.

El spune că întrebarea reală nu e cine de la cine ia voturi: „Cred că bucureștenii sunt mai puțin interesați de tabere și mai preocupați de un lucru simplu: cine poate ține orașul în picioare, fără să-l transforme într-un scandal permanent”.

„Radicalismul nu este o problemă a unei singure tabere, există peste tot, iar eu refuz să intru aici – singurul meu obiectiv este să scot Bucureștiul din haos, pentru că orașul ăsta nu e un platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi”.

Spune că posibilitatea haosului îl preocupă. „Prin muncă se iese din haos, nu prin vorbe!”

„Dar pentru acești oameni din electoratul PSD aveți un mesaj?”, l-a întrebat HotNews.

„Traficul este la fel pentru toți, facturile la fel, spitalele la fel”, a spus Băluță, subliniind că nu vrea să dea un mesaj pentru un anume electorat.

„Eu nu le cer să fie «de partea mea». Le cer doar să judece după ce văd: dacă un primar care a depășit blocaje, a știut să atragă bani, să țină oamenii la un loc și să ducă proiectele până la capăt poate fi o soluție și pentru tot orașul”. Băluță spune că nu se teme de cineva anume, ci de posibilitatea haosului. „Prin muncă se iese din haos, nu prin vorbe”, a adăugat el.

„Bucureștiul e un oraș complicat. Nu e loc de experimente”

Dacă va fi ales, candidatul social-democraților spune că, ce poți face în doi ani și jumătate este că „poți seta o direcție clară. De aceea este nevoie de cineva cu experiență administrativă și cu rezultate, iar eu îmi asum ca, la finalul acestui mandat, Bucureștiul să fie mai previzibil, mai capabil să atragă fonduri, să fi traversat marile urgențe”.

„Bucureștiul e un oraș complicat. Nu e loc de experimente. Chiar nu mai e timpul pentru încercări și pentru cineva care să învețe administrație pe spatele bucureștenilor. În fiecare zi se blochează sau se strică ceva: un tramvai, o conductă, o licitație, un spital. Trebuie să știi ce să faci din prima zi, nu după ce înveți din mers”

„În 9 ani ca primar de sector, am reușit să pun la aceeași masă oameni care nu erau deloc de acord între ei, am atras 5 miliarde de euro fonduri europene și am dus proiectele până la capăt”, a mai spus candidatul PSD.

De ce să-l creadă oamenii?

Întrebat de ce să creadă oamenii ceea ce spune, Daniel Băluță a răspuns:

„Pentru că eu nu vorbesc din afara administrației. Știu exact cum arată o zi într-o primărie mare: telefoane, decizii grele, crize care nu se văd la televizor. Cine n-a trecut prin asta nu își imaginează cât de mult contează să rămâi calm, focusat și să nu alergi după aplauze. Tocmai de aceea zic că Bucureștiul nu este un platou de televiziune și nici un loc unde lucrurile se rezolvă cu ranga, ci e un mare șantier care trebuie scos urgent din haos”.

Băluță: Dacă m-aș fi oprit la scandal, n-am fi avut nici jumătate din ce vedeți în Sectorul 4

Referitor la radicalism, Băluță a spus că „discursul radical a venit din mai multe direcții”. Și că „extremismul apare atunci când fiecare e convins că doar el are dreptate și că totul trebuie făcut prin confruntare. Am văzut ce înseamnă administrația dusă doar în zona de conflict, am avut contracandidați în Sectorul 4 care nu au venit cu niciun proiect concret. Am avut parte de blocaje”.

„Dacă m-aș fi oprit atunci, n-am fi avut nici jumătate din ce vedeți în Sectorul 4. Din scandal se nasc aplauze pe moment. Din muncă se nasc școli, parcuri și spitale”.

„Extremismul începe să piardă exact în momentul în care oamenii se uită mai mult la ce îi leagă decât la ce îi desparte și ajung să aibă rezultate împreună”, a mai spus Băluță.

Grindeanu: „Populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România”

PSD a făcut eforturi în ultima vreme de a critica radicalismul politic. Pe 7 noiembrie, în fața Congresului care l-a ales președinte al PSD, Sorin Grindeanu declara „ofensivă totală populismului”.

„Declar ofensivă totală populismului, pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Singurul răspuns la populismul găunos este o bună guvernare. Nu mai e suficient să crește salarii și pensii, dacă vrei să câștigi alegerile, trebuie să faci mult mai mult”, a spus Grindeanu la Congresul PSD.