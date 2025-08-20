Critici de la vârful PSD, după ce Daniel David le-a spus studenților să-și ia joburi part-time. „Viața în București sau Cluj este obscen de scumpă”

„Faptul că un student îşi ia un job part-time ar trebui să fie o excepţie, nu regula”, a reacționat miercuri senatoarea Victoria Stoiciu, vicepreședintă a PSD, după ce ministrul Educației, Daniel David, i-a îndemnat pe studenți să-și caute joburi part-time.

„Regula ar trebui să fie un sistem educaţional care oferă şanse egale, care încurajează studiul serios şi educaţia de calitate”, a scris Stoiciu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Realitatea e alta”, mai susține ea, afirmând că „și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”. „Știți de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa”, argumentează vicepreședinta social-democraților.

Ce mai afirmă Victoria Stoiciu:

Nu mă conving exemplele cu studenți care «reușesc spectaculos» să lucreze part-time și, în același timp, să aibă note excelente. Un sistem se construiește pentru oamenii de rând, nu pentru excepții. La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă.

Dacă vrem cu adevărat educație de calitate, trebuie să înțelegem că investiția în burse și în sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială.

Altfel, vom obține o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenți și talentați, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie.

Și spun asta din propria experiență: fără bursa oferită de statul român, nu aș fi putut face niciodată o facultate. Pur și simplu ai mei erau prea săraci.”

Marți, Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu studenții, pentru a discuta măsurile privind criza fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar și a studenților în special.

Cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara, David a discutat cu studenții despre efectele măsurilor adoptate de Guvern și despre modalitățile prin care acestea pot fi gestionate în sistemul universitar, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

Oficialul guvernamental a subliniat că măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru a asigura fondurile necesare pentru salarii și burse până la finalul anului 2025 și pentru a pregăti, ulterior, dezvoltarea și reformele în domeniu în anul 2026.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat Daniel David, citat în comunicat.

Conform News.ro, în secţiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea buselor studenţilor, ministrul a afirmat: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time”.

Studenții spun: „Deşi nu ne dorim să plecăm, ne simţim împinşi de circumstanţe să ne îndreptăm spre alt spaţiu”

Studeţii, care protestează de mai multe zile, reclamă:

reducerea de 90% la transportul feroviar a studenţilor, limitată doar pe distanţa dintre domiciliu şi centrul universitar în care studiază, începând cu 1 ianuarie 2025 şi prelungită până la finalul anului 2026;

tăierea fondului de burse de la 1 august 2025, modificarea valorii costului standard alocat pentru constituirea fondului, de la raportarea la salariul minim brut la cel net;

modificarea perioadei de alocare a fondului de burse şi respectiv de acordare a burselor către studenţi;

eliminarea posibilităţii studenţilor de pe locuri cu taxă de a beneficia de burse;

eliminarea posibilităţii de cumulare a burselor pentru românii de pretutindeni cu burse de performanţă sau speciale.

Studenţii au protestat şi marţi şi au anunțat că vor continua să se opună măsurilor luate de Guvern.

„Lipsa unui dialog real cu decidenţii de la nivel naţional a îndemnat peste 300 de lideri ai studenţilor din toată ţara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenţilor, ca aceştia să nu se simtă alungaţi de nepăsarea arătată de decidenţi. Limitarea drepturilor studenţilor nu poate reprezenta o formă prin care Guvernul „reduce” deficitul bugetar, cu precădere dat fiind faptul că analizele lansate de ANOSR în 2025 au arătat că atât limitarea reducerii la transportul feroviar a studenţilor, cât şi scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim. În fapt, impactul real al acestor măsuri se vede în nivelul de trai al studenţilor şi în rata abandonului universitar în România, aflată deja la un nivel ridicat comparativ cu alte state europene şi adesea corelată cu problemele socio-economice ale tinerilor care nu reuşesc să se întreţină la studii”, a transmis ANOSR, într-un comunicat de presă.

Potrivit studenţilor, „într-un stat în care studenţii nu se simt valoroşi pentru dezvoltarea ţării şi în care aceştia percep educaţia şi implicit viitorul lor şi al societăţii româneşti drept o temă la coada listei de priorităţi a decidenţilor, acestora nu le-a rămas decât să caute un loc în care educaţia să nu fie considerată o povară, ci o investiţie pentru mai bine”.

„Deşi nu ne dorim să plecăm, ne simţim împinşi de circumstanţe să ne îndreptăm spre alt spaţiu, unul care să ne ofere dialog şi sprijin pentru a reuşi să ne creăm un viitor”, mai afirmă ANOSR.