Daniel Radcliffe afirmă că Hollywood a vrut să facă un film atât de prost după o carte îndrăgită încât l-a refuzat chiar și când era tânăr

Actorul britanic Daniel Radcliffe a dezvăluit că una dintre cele mai proaste propuneri pe care le-a primit vreodată în carieră a fost pentru un nou film „Vrăjitorul din Oz”, care să îi aibă protagoniști pe el și pe doi dintre colegii săi din lungmetrajele „Harry Potter”: Emma Watson și Rupert Grint, relatează revista Variety.

Radcliffe, acum în vârstă de 36 de ani, a povestit într-un interviu acordat podcastului „Hot Ones” că ideea a apărut în perioada de apogeu a filmelor „Harry Potter”.

„Una dintre cele mai proaste idei pe care le-am auzit vreodată, pe vremea când făceam ‘Potter’, a fost când cineva a venit la noi și, cred, a întrebat dacă nu vrem să ne distribuie pe toți trei, pe mine, Emma și Rupert, într-un remake al ‘Vrăjitorului din Oz’, în care Emma era Dorothy. Nu-mi amintesc ce rol avea Rupert, iar eu urma să fiu leul, care știa și karate”, a relatat actorul.

„Eram un leu laș care dădea lovituri de karate”, a subliniat Radcliffe. „Și îmi amintesc că aveam 14 sau 15 ani și mi-am zis: «Nu știu foarte multe despre lume, dar asta e o idee proastă și nu ar trebui să fie făcută»”, a conchis acesta.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson într-o secvență din filmul „Harry Potter și Pocalul de Foc”, filmat în perioada în care aceștia aveau în jur de 15 ani, FOTO: United Archives, Impress / Profimedia Images

Scenariul care l-a uimit pe Radcliffe n-a fost transpus niciodată în film

În cele din urmă, și alții au fost de aceeași părere iar varianta respectivă a „Vrăjitorului din Oz” nu a ajuns să fie realizată vreodată, deși Hollywood-ul a cochetat cu o întoarcere în Oz în 2013, odată cu filmul-prolog „Grozavul și puternicul Oz”, regizat de Sam Raimi.

James Franco a interpretat rolul principal, alături de Mila Kunis, Michelle Williams și Rachel Weisz în rolurile vrăjitoarelor din Oz. Filmul a avut un succes decent la box office, cu aproape 500 de milioane de dolari încasări la nivel mondial, iar povestea scriitorului american L. Frank Baum și-a demonstrat din nou forța pe marele ecran odată cu filmele „Wicked”, lansate în 2024 și 2025. Acestea au generat încasări cumulate de 1,2 miliarde de dolari la nivel global.

În ceea ce-l privește pe Radcliffe, el a jucat alături de Watson și Grint în opt filme „Harry Potter”, lansate între 2001 și 2011. Colaborarea lor pe marele ecran a rămas exclusiv legată de seria „Potter”. Cei trei s-au reunit ulterior la televiziune pentru „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, difuzat în streaming în ianuarie 2022 pe HBO Max.

Un an mai târziu, HBO a anunțat oficial că a comandat un serial „Harry Potter”, primul din istoria francizei îndrăgite. Televiziunea americană a anunțat anul trecut că intenționează să lanseze serialul în 2027 și că el va avea nu mai puțin de 7 sezoane.