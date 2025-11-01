Daniel Zamfir, atac virulent la CTP. Senatorul PSD spune că nu doar ONG-ul „Dăruiește Viață” a ridicat spitale și publică o listă cu unități medicale modernizate sau în curs de construcție

Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, după ce a fost criticat de gazetarul Cristian Tudor Popescu. Zamfir, care a acuzat-o recent pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” și recent numită vicepremier, că a făcut „caritate pe bani” în proiectul privind construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer, îl acuză acum pe CTP că „varsă venin în societatea românească”.

„A venit momentul ca ‘otrava societății’, Cristian Tudor Popescu, să mă jignească și pe mine pentru că am îndrăznit să afirm că implicarea, absolut lăudabilă de altfel, a doamnei Gheorghiu în construcția unui corp de spital la Marie Curie nu a fost voluntară, întrucât dânsa, și probabil și partenera ei, au fost remunerate din aceste donații cu câte 5.000 de euro pe lună”, a scris Zamfir.

„N-am acuzat, doar am încercat să răspund unei propagande virulente care vorbea de o acțiune caritabilă, de voluntariat. Și am mai îndrăznit să spun că e o minciună să afirmi că singurul spital din România în ultimii 35 de ani a fost construit de aceste doamne”, a adăugat senatorul PSD.

Social-democratul spune că „sunt zeci de corpuri de spitale noi, de corpuri reabilitate de primării și consilii județene în foarte multe locuri din țară și chiar patru în București, sub ochii propagandistului CTP”.

Senatorul PSD îl acuză pe Cristian Tudor Popescu și pe alți jurnaliști că „au o misiune pentru care sunt bine plătiți”. „Pentru propagandiștii adunați în ‘Frăția șobolanilor’ nu adevărul contează. Ei au o misiune pentru care sunt bine plătiți. Sau, pardon, misiunea lor e ‘acțiune civică’. De 35 de ani, cu bani mulți, veniți pe filiera Soros, se lucrează intens la demonizarea PSD”, a scris el.

„Din respect pentru adevăr, nu pentru fală, în ultimii patru ani acesta este bilanțul ‘ciumei roșii’ cu privire la construcția de spitale”, a conchis Zamfir, care a publicat o listă cu proiecte de spitale și centre medicale finalizate sau aflate în derulare.

Pe listă apar centre de mari arși la Timișoara, Târgu Mureș și Grigore Alexandrescu, precum și spitale din Bistrița, Cluj, București, Craiova, Tulcea și alte orașe, însă majoritatea sunt modernizări, extinderi sau proiecte abia demarate.

HotNews.ro a relatat anterior că România nu are încă niciun centru pentru mari arși funcțional, la 10 ani după tragedia de la Colectiv.

CTP: „Frăția Șobolanilor a început să forfotească”

Reacția lui Daniel Zamfir vine după ce Cristian Tudor Popescu l-a criticat sâmbătă, spunând că „unul dintre cei mai sârguincioși clănțăi de serviciu ai PSD, traseistul D. Zamfir” a afirmat că „nu e caritate din suflet, e pe bani”.

Gazetarul a explicat că salariul Oanei Gheorghiu ca manager al proiectului „Dăruiește Viață” a fost justificat, comparându-l cu cel din mediul privat pentru o întreprindere de o asemenea anvergură, și a acuzat că atacurile la adresa ei „jignesc 350.000 de români dăruitori de viață pentru copiii bolnavi”.

„Ce au făcut doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu NU este caritate. Acte de caritate, adică milostenie, fac cei care dispun de bani și îi oferă celor aflați în nevoie fără să le ceară nimic în schimb. Cele două doamne nu au pus banii lor mulți la construirea spitalului pentru copiii cu boli grave, deoarece nu-i aveau, au solicitat acești bani de la oameni. Și i-au primit, căci donatorii au avut ÎNCREDERE în Carmen și Oana, într-o țară plină de escroci care cer bani pe net pentru «opere caritabile»”, a spus gazetarul, subliniind că unitatea medicală a fost construită din banii donați.



