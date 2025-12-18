Datorii de peste 2 miliarde de lei din Sănătate și Externe, stinse cu bani din Fondul de rezervă. Explicațiile ministrului de Finanțe

Guvernul a aprobat miercuri transferul a peste 1,96 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru decontarea medicamentelor, a serviciilor spitalicești și a concediilor medicale și a altor 46 de milioane de lei pentru achitarea datoriilor privind afilierea la organizațiile internaționale. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune însă că alocările nu vor avea impact asupra deficitului bugetar.

Alexandru Nazare susține, într-o postare pe Facebook, că transferul a peste 2 miliarde de lei a fost necesar pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România.

„Aproape 2 miliarde de lei merg către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru plata medicamentelor și a serviciilor medicale din spitale, scadente în luna decembrie, dar şi pentru decontarea concediilor medicale. Astfel, companiile care au suportat din fonduri proprii aceste plăți vor primi rambursările cuvenite. Totodatǎ, 46 de milioane de lei sunt alocate Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv pentru achitarea datoriilor privind afilierea la organizațiile internaționale”, a declarat acesta.

Deficitul bugetar nu va fi afectat, spune Nazare

Potrivit ministrului de Finanțe, aceste alocări sunt posibile datorită evoluției favorabile a situației fiscal-bugetare din ultimele 6 luni: colectare îmbunǎtǎțitǎ, disciplină strictă a cheltuielilor și o coordonare mai eficientă a fondurilor bugetare și europene, inclusiv prin adaptarea programelor de investiții la realitatea implementării.

„Toate relocările de fonduri sunt realizate în cadrul bugetului aprobat, fără impact asupra deficitului bugetar și cu respectarea țintei asumate de 8,4% din PIB. Continuăm să gestionăm finanțele publice cu rigoare, pentru a stinge datoriile acumulate, a susține serviciile esențiale și a proteja economia de presiuni suplimentare în 2026”, a mai declarat acesta.