De ce a primit Victor Ponta de la turci o machetă a corvetei pe care România a cumpărat-o gata construită din Turcia

România a semnat în 2025 un contract inițiat pe vremea când ministru la Apărare era Angel Tîlvăr (PSD) și prin care Armata a cumpărat o navă de patrulare deja construită din Turcia. Constructorul turc a fost prezent la expoziția militară Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) de la București, unde i-a oferit „un cadou simbolic” fostului premier Victor Ponta.

România a semnat în decembrie 2025 un contract cu Guvernul Turciei pentru vânzarea unei nave de patrulare care va ajunge să coste în total peste 300 de milioane de euro.

Nava, de tip „corvetă ușoară”, fusese construită pentru Marina turcă, dar nu a mai ajuns să fie folosită în Turcia.

Achiziția acestei nave, care încă nu a fost livrată, a generat controverse pentru că, deși în România există șantiere care construiesc vase militare pentru țări NATO, Armata română nu a cumpărat nicio navă făcută în țară.

„O amintire” pentru Victor Ponta

La expoziția militară Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) de la București, constructorul naval turc ASFAT a avut un stand la care a afișat o machetă a noii corvete denumite „Contraamiral Roman” cumpărate de România. Constructorul turc a avut la stand și un afiș mare cu această navă, purtând însemne tricolore.

Expoziția militară BSDA 2026. Foto: Victor Cozmei / HotNews

În fața acestui afiș a fost primit fostul premier Victor Ponta, cu care reprezentanții turci s-au fotografiat și i-au făcut cadou o machetă a noii corvete.

„A fost acordată ca o amintire, nu un premiu. Dumnealui a trecut pe aici doar să discutăm, nu a fost nimic special, a fost doar o vizită”, a spus unul din reprezentanții de la standul companiei turcești când a fost întrebat de HotNews de ce a fost „premiat” Victor Ponta.

Întrebat de HotNews de ce a primit o machetă din partea producătorului turc, Victor Ponta a spus că nu este vorba despre vreo distincție. „Este un cadou simbolic pe care îl dau invitaților oficiali”, a spus Ponta.

HotNews i-a întrebat pe reprezentanții companiei turce dacă mai există și alți oficiali sau foști oficiali români cărora le-au dat macheta acestei corvete, însă până la ora publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.

Anul trecut, în perioada în care în spațiul public a apărut planul Armatei de a cumpăra nava din Turcia, presa a scris că legăturile lui Victor Ponta cu autoritățile și mediul de afaceri din Turcia au împins Guvernul spre acest contract. Ziarul Bursa scria despre posibila influență a lui Victor Ponta, care a fost un timp consilierul fostului premier Marcel Ciolacu, în mandatul căruia Ministerul Apărării, condus de Angel Tîlvăr (PSD), a promovat proiectul achiziției corvetei turcești.

Întrebat de HotNews dacă a avut vreun aport sau contribuție la semnarea acestui contract, Victor Ponta a răspuns: „Cât am fost premier am încurajat relațiile economice și militare dintre România și Turcia”.

Ponta a negat că ar fi discutat cu fostul ministru Angel Tîlvăr despre contractul pentru corveta turcească. „Niciodată”, a spus Ponta pentru HotNews.

Relația lui Victor Ponta cu Turcia este definită de o prietenie de lungă durată cu președintele Recep Tayyip Erdoğan, consolidată atât prin vizite oficiale și tratamente medicale făcute la Istanbul în timpul mandatului său de premier, cât și prin sprijinul politic reciproc.

Recent, Victor Ponta a recunoscut că are relații strânse de afaceri și de prietenie în Turcia, unde oferă consultanță pentru companii mari. Fostul premier a negat că ar avea cetățenie turcă, ci doar statut de rezident străin.

Nava cumpărată de-a gata din Turcia, aproape fără armament

HotNews a scris în urmă cu un an cum CSAT a aprobat ca Forțele Navale să se doteze din Turcia „cu un nou tip de navă, o corvetă ușoară, capabilă să execute, în cel mai scurt timp, o multitudine de misiuni”. Aceasta, fără să fi existat vreo discuție sau un program prezentat în spațiul public, după ani de zile în care orice fel de plan de înzestrare pentru Forțele Navale a fost constant prelungit sau tergiversat.

Controversa apare din faptul că Armata a decis brusc să cumpere o navă, una singură, deja construită în Turcia, în loc să contracteze mai multe nave care să fie construite în țară. Șantierul naval din Galați, spre exemplu, a construit și livrat peste 30 de nave militare către 13 state, între care țări NATO și UE.

La Galați se proiectează și construiesc nave militare pentru Olanda sau Germania, fregate specializate pe lupta antisubmarin pentru Belgia și Olanda sau nave purtătoare de drone pentru marina Portugheză.

Contractul semnat cu Turcia, pentru 232 de milioane de euro, presupune achiziția navei din clasa Hisar înarmată doar cu un tun de bord, urmând ca apoi, în faze distincte, potrivit surselor HotNews, nava să fie înarmată cu diferite sisteme.

Astfel, nava ar trebui înarmată într-un șantier din România cu sisteme turcești precum un tun de apărare aeriană apropiată CIWS de tip Gokdeniz, un sistem de rachete antisubmarin, dar și un sistem de rachete antiaeriene care, deocamdată, potrivit surselor HotNews, nu a fost selectat, dar el va fi foarte probabil tot de origine turcească.

Într-o a treia fază ar urma să fie instalate pe navă sisteme de rachete anti-navă Naval Strike Missile (NSM), o integrare care va costa circa 40 de milioane de euro. În total, nava complet înarmată va ajunge să coste peste 300 de milioane de euro.

Nava nu a fost livrată până acum României. La momentul semnării contractului, în decembrie 2025, Ministerul Apărării spunea că „timpul de livrare este extrem de scurt: aproape 6 luni, în configurația actuală”.