De ce a tăiat Ryanair două milioane de locuri din zborurile din Spania și intenționează acum să taie încă un milion / Aeroporturile vizate

Operatorul aerian irlandez este nemulțumit de creșterea cu 6,5% a taxelor pentru pasageri și spune că vizează reducerea zborurilor de pe aeroporturi regionale spaniole, inclusiv din Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din Insulele Canare, scriu Financial Times și Reuters.

Directorul executiv al Ryanair a declarat că este pregătit să reducă încă un milion de locuri din zborurile din Spania în vara viitoare, în contextul conflictului tot mai acut dintre compania aeriană și operatorul aeroportuar din această țară cu privire la taxele pentru pasageri.

Compania aeriană irlandeză a anulat deja până la două milioane de locuri în zborurile din vara care tocmai a trecut și iarna care vine, refuzând să plătească o creștere de 6,5% a taxelor impuse de operatorul spaniol de stat Aena.

„Mă întorc la Madrid peste două săptămâni și probabil voi anunța o reducere suplimentară de un milion de locuri pentru vara viitoare”, a declarat directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, pentru Financial Times, după reuniunea anuală a companiei aeriene de joi.

„Dacă costurile în Spania regională sunt prea mari, voi zbura în altă parte. Ne este mai bine să zburăm la același cost către destinații precum Palma (pe insula Mallorca) decât să zburăm către Jerez”, a spus el.

Ryanair a solicitat Aena să anuleze creșterile de costuri. „Dacă guvernul spaniol nu poate convinge Aena (să renunțe), atunci nu am nicio dorință să le ofer servicii”, a adăugat O’Leary.

Compania aeriană declarase deja săptămâna trecută că nu va mai opera zboruri de iarnă către aeroporturile spaniole, inclusiv Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din Insulele Canare, potrivit televiziunii RTE.

Ryanair a anunțat că va reduce capacitatea aeroporturilor regionale din peninsulă cu 600.000 de locuri și cea din Insulele Canare cu 400.000 de locuri între sfârșitul lunii octombrie și sfârșitul lunii martie. Aceasta reprezintă 16% din traficul său în aeroporturile regionale.

Compania aeriană a declarat că, întrucât Ryanair operează majoritatea zborurilor în mai multe aeroporturi regionale mici din Spania, reducerile vor duce la închiderea aeroporturilor din Valladolid și Jerez.

Este cel mai recent conflict dintre compania aeriană și un important operator aeroportuar european pe tema taxelor.

Aena, care susține că majorarea se ridică la 0,68 euro per pasager, a acuzat Ryanair de „extorcare” și lipsă de corectitudine, afirmând că compania aeriană a solicitat în mod oficial să opereze un număr mai mare de zboruri, ceea ce nu corespunde cu afirmațiile sale privind anularea rutelor.

Președintele Aena, Maurici Lucena, a calificat săptămâna trecută Ryanair drept „impertinentă”, afirmând că compania aeriană are o viziune „îngrijorător de plutocratică” asupra politicii, în care „deciziile guvernamentale ar trebui să se supună intereselor celor mai puternice companii din punct de vedere economic”.

Nu există semne că guvernul de stânga al Spaniei ar fi de partea Ryanair.

Lucena însuși este un fost politician al partidului socialist aflat la putere, iar Óscar Puente, ministrul transporturilor din Spania, a susținut săptămâna trecută Aena, acuzând Ryanair de „șantaj”.

Statul spaniol deține 51% din acțiunile operatorului aeroportuar, care deține și aeroportul Luton din Marea Britanie.

O’Leary a afirmat că Aena are o „abordare monopolistă în ceea ce privește prețurile”, în care „toată lumea plătește aceleași taxe în Barcelona ca în aeroporturile mici”, iar rezultatul este că „toate aceste aeroporturi regionale sunt goale”.

„Este o nebunie să ai o țară de dimensiunea Spaniei cu un singur operator monopolist”, a adăugat el.

El a afirmat că disputa, care a generat o publicitate semnificativă, a contribuit de fapt la creșterea rezervărilor Ryanair, care „au crescut cu 8% într-o săptămână”.

Din cele un milion de locuri retrase din aeroporturile regionale, el a spus că „aproximativ jumătate de milion au fost deja redirecționate către Málaga și Palma, în timp ce altele au fost redirecționate către destinații regionale italiene”.

Spania este a doua cea mai mare piață pentru Ryanair după Italia, reprezentând 18% din veniturile sale în anul financiar 2025, care se încheie la 31 martie.