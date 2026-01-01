De ce crede Dan Negru că Antena a pierdut, din nou, lupta audiențelor de Revelion: „E al patrulea an consecutiv. Echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani”

Pro TV a fost televiziunea cu cele mai mari audiențe în noaptea de Revelion, în timp ce Antena 1 s-a clasat pe locul al doilea, potrivit Paginademedia.ro. Rezultatele au fost comentate public de prezentatorul Dan Negru, care a vorbit despre competiția dintre posturi și despre schimbările din echipele de televiziune.

Prezentatorul TV Dan Negru a comentat rezultatele audiențelor din noaptea de Revelion, într-o postare publicată pe Facebook. „Din obișnuință m-am uitat pe audiențele TV azi-dimineață: e al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu’ 4 ani…”, a scris Dan Negru.

„Secretul succesului: nu știam cine e șeful”

Referindu-se la propriile proiecte de Revelion, Dan Negru spune că succesul a ținut de modul în care a funcționat echipa. „În 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful”, a scris prezentatorul, apoi a adăugat: „Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă!”

În aceeași postare, prezentatorul susține că schimbările de echipe din televiziuni au avut un impact direct asupra rezultatelor. „Echipa care a pierdut mereu revelioanele a înlocuit echipa care le-a câștigat. Adică învinșii i-au înlocuit pe învingători”, a scris Dan Negru, fără a oferi detalii concrete despre persoane sau decizii.

„Curioasă și «umbra» măștii de la Pro: vedeta era recunoscută nu după mască, ci după umbră”

Dan Negru face și o observație ironică la adresa programelor de Revelion ale Pro TV, referindu-se la folosirea măștilor în show-uri de divertisment. „Curioasă și «umbra» măștii de la Pro: vedeta era recunoscută nu după mască, ci după umbră”. Prezentatorul a adăugat că ideea măștilor nu este una nouă, susținând că formatul a fost folosit în televiziunea românească încă din anii ’80, în emisiunea „Cu mască, fără mască”, difuzată la TVR.

Postarea se încheie cu o concluzie care depășește tema audiențelor TV și vizează modul în care sunt evaluate valorile în spațiul public.

„Nu ne lipsesc profesioniștii, ci caracterele. Când elitele morale vor fi prețuite mai mult decât cele intelectuale, vom răzbi”, a scris Dan Negru.

Antena 1, pe locul doi în topul audiențelor, după PRO TV

Pro TV a fost și în acest an cea mai urmărită televiziune în noaptea de Revelion, scrie Paginademedia.ro. Programul special „Protevelion”, prezentat de cântăreața Raluka și Pavel Bartoș, a atras aproape două milioane de telespectatori în fiecare minut, la nivel național, în intervalul orar 20:00-02:00.

Pe locul al doilea s-a clasat Antena 1, cu „Revelionul cel nebun”, urmărit de aproximativ 1,5 milioane de români pe minut.

Clasamentul preferințelor telespectatorilor în noaptea de Revelion a fost completat de România TV, cu „SuperRevelionul”, urmată de Antena Stars și Realitatea Plus.