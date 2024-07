De ce crede Garry Kasparov că ameninţarea nucleară este o cacealma a propagandei ruse. Cum vede sfârşitul războiului din Ucraina și ce spune despre pericolul pentru România

Legendarul campion de șah Garry Kasparov, devenit una dintre cele mai critice voci ale regimului de la Kremlin, a explicat luni, la Bucureşti, de ce crede că ameninţarea Moscovei cu folosirea armei nucleare este doar o cacealma a propagandei ruse în capcana căreia au căzut unii politicieni din America şi Europa. Potrivit marelui maestru, președintele rus nu are de gând în realitate să recurgă la o asemenea mişcare, pentru că pierderile interne şi geopolitice ar fi prea mari, iar războiul din Ucraina va continua atât timp cât Vladimir Putin va rămâne la putere, informează News.ro.

Întrebat într-o conferinţă de presă cât de aproape crede că este un conflict nuclear, Garry Kasparov a spus că s-ar feri de o asemenea expresie.

„Aceasta este cacealmaua propagandei ruse, care, din păcate, a fost adoptată şi de unii dintre politicienii din America şi Europa, care încearcă să evite să ia decizii importante. Am spus-o de multe ori. O pot repeta. Nu cred că ameninţarea unei confruntări nucleare este reală”, a precizat Kasparov.

El a atras atenţia că Vladimir Putin însuşi nu a spus personal niciodată clar că va folosi arma nucleară, ci a fost evaziv. În schimb, ameninţarea a fost repetată de multe ori de propaganda rusă.

„Climatul general este negativ pentru ca Putin să apese pe buton”

Kasparov consideră că, de fapt, lui Vladimir Putin îi este teamă de pierderi, pentru că ar exista consecinţe atât geopolitice, cât şi interne.

China este total împotriva folosirii armei nucleare, a reamintit Kasparov. Şi dacă Putin îşi poate permite să ignore opinia Washingtonului, de Beijing cu siguranţă trebuie să asculte şi să îi urmeze dorinţa, crede marele șahist.

„Iar motivul pentru care China este atât de împotrivă este că în momentul, imaginar, în care Putin ar folosi arme nucleare tactice, asta ar însemna că întregul echilibru geopolitic din lume s-ar schimba peste noapte, deoarece înseamnă că ne îndreptăm spre o nouă eră, în care doar armele nucleare îţi pot oferi o formă de protecţie. Acum, gândiţi-vă pentru o secundă: staţi în Beijing, staţi în pace. Cât timp le va lua Japoniei, Coreei de Sud şi Taiwanului să devină nucleare? Şase luni? Opt luni? Aţi vrea să vedeţi Japonia nucleară? Nu, nu vreţi să vedeţi asta”, a arătat Kasparov.

„Iranul este probabil deja nuclear. Cât timp îi va lua Arabiei Saudite să cumpere (arma nucleară, n.r.)? Aşadar, cred că climatul general este negativ pentru ca Putin să apese pe buton”, a continuat el.

Marele campion a explicat că, de asemenea, folosirea armei nucleare nu i-ar oferi niciun avantaj militar lui Putin, deoarece îl va face şi mai izolat şi nu l-ar ajuta în atingerea obiectivului său.

Scopul lui Putin este, de fapt, să forţeze lumea liberă să îi accepte condiţiile, consideră el.

„În cele din urmă, este vorba de a negocia de pe poziţii de forţă, nu de a începe un război care îi va pune în mare pericol toate realizările, cu ghilimelele de rigoare, şi pe loialiştii săi. Pe plan intern, generalii şi amiralii ruşi, care sunt milionari, îl pot urma pe Putin atât timp cât acesta le oferă beneficii”, a explicat Kasparov.

El a criticat în context şovăielile din America şi Europa, dar mai ales din America, care nu a reuşit să furnizeze Ucrainei arme pentru a o ajuta să câştige războiul.

„Fapt este că avem în conducerea occidentală sau în conducerea lumii, nu lideri, ci o grămadă de oameni accidentali, care stau acolo în mod tragic pentru lumea liberă. Şi nu au reuşit să ofere Ucrainei toată asistenţa, pentru că se tem că Ucraina va câştiga războiul. Ucraina câştigă, Putin pierde, Rusia se prăbuşeşte, China devine prea puternică. Este prea mult pentru politicieni de acest calibru minuscul să îşi asume responsabilitatea pentru viitorul lumii”, a afirmat Kasparov.

„Acest război va continua atât timp cât Putin rămâne la putere”

Întrebat cum vede sfârşitul războiului din Ucraina şi care ar trebui să fie rezultatul, el a ţinut să sublinieze că o încetare a focului, un armistiţiu temporar, nu reprezintă sfârşitul războiului.

„Deci, putem vedea sfârşitul bătăliei până la sfârşitul anului? Posibil. Putem vedea sfârşitul războiului? Nu. Dintr-un motiv foarte simplu: cele două părţi beligerante, Putin, agresorul, şi Ucraina, victima, au obiective diametral opuse. Scopul lui Vladimir Putin a fost, şi aici îl pot cita pe el şi propaganda rusă, să distrugă statalitatea ucraineană. Chiar ieri, au confirmat la o oră de maximă audienţă la televiziunea rusă, au vorbit din nou despre obiectivul Rusiei de a distruge statalitatea ucraineană. Vladimir Putin, poate nu atât de deschis, dar întotdeauna a spus că Ucraina nu a existat ca stat. Naţiunea ucraineană nu a existat. Este un fel de limbă rusă vorbită prost”, a arătat legendarul șahist.

„Din nou, acesta este el (Vladimir Putin, n.r.). Iar acest obiectiv nu lasă loc pentru negocieri. Ucrainenii cred că ei există şi că sunt o naţiune eroică care salvează Europa de agresiunea Rusiei. Deci, de aceea puteţi spera să obţineţi o pace temporară, dar războiul nu se va încheia atât timp cât Vladimir Putin rămâne în Crimeea, punct. (…) Aşa că de aceea cred că acest război va continua atât timp cât Putin rămâne la putere”, a punctat Kasparov.

Ce spune Kasparov despre influența lui Putin în România

El mai consideră România nu este atât de vulnerabilă la încercările liderului rus de a interfera în situaţia politică, în special când este vorba de alegeri, deși consideră, în schimb, că Republica Moldova reprezintă o „ţintă naturală”.

„Evident, Putin este fericit să intervină oriunde poate, pentru a tulbura apele. Ştiu destul de puţin despre situaţia de aici (din România, n.r.), dar acesta nu este un teritoriu în care el să poată face un progres real. S-ar putea să mă înşel, dar nu văd nicio schimbare în politica externă românească care să depindă de rezultatul alegerilor”, a mai declarat luni, în conferința de presă susținută la București, Kasparov.

Fostul campion mondial la șah a avertizat însă că „Putin este activ” şi a spus că „activităţile sale acum pot fi văzute în Germania, în Franţa, în ţările în care, din păcate, există forţe politice puternice care pledează deschis pentru schimbarea poziţiilor europene faţă de Ucraina”.

„Dacă Putin are o şansă de a incita situaţia în Republica Moldova, o va face”

Întrebat despre Republica Moldova, Kasparov a spus că Moldova a fost „natural” şi „cu siguranţă” una dintre ţinte, atunci când Putin a început războiul din Ucraina, pe care se aştepta să-l câştige foarte repede.

„Dar acum este blocat în Ucraina, însă se pare că nu-şi pierde concentrarea asupra Moldovei. Am văzut că politicienii proruşi vin şi se întorc de la Moscova”, a menţionat disidentul rus. „Şi dacă are o şansă de a incita situaţia acolo, o va face”, a avertizat renumitul șahist, deşi crede că în prezent, liderul de la Kremlin nu are suficiente resurse pentru a o face cu succes.

„Dar, din nou, Moldova este una dintre ţinte”, a subliniat Kasparov.

Kasparov a precizat, la observaţia unui jurnalist, că este cel mai vocal critic „în viaţă” al lui Vladimir Putin, o aluzie ironică la seria de disidenţi ruşi care au murit subit în ultimii ani.

Acum în vârstă de 61 de ani, Garry Kasparov a fugit din Rusia în 2013 de teama persecuţiilor. Devenit un critic proeminent al Kremlinului, el a fost pus în martie pe lista Moscovei de „terorişti şi extremişti”.

„Ţări ca România, Polonia, Ţările Baltice sunt în zona sigură”

Disidentul rus a mai spus luni că mereu s-a simţit în siguranţă în România, precizând că sunt locuri în care nu s-ar duce, cum ar fi Ungaria sau Viena.

„Ţări ca România, Polonia, Ţările Baltice sunt în zona sigură. Mereu m-am simţit în siguranţă aici. Alegerile nu vor afecta poziţia României faţă de războiul din Ucraina”, a precizat el.

„Aici mă simt în siguranţă, în Bucureşti, la Varşovia, la Vilnius, la Tallinn, dar sunt multe locuri în care nu mă mai duc. Când jucam şah vizitam mai multe ţări, acum mai puţine. Cu siguranţă nu m-aş duce în Ungaria, nu mă duc la Viena. Ştiu că sunt multe ţări în care sunt inflitraţi agenţi KGB. Ştiu riscurile, dar ce să fac? Mai bine nu mă gândesc. Dacă te temi, eşti ca şi mort”, a adăugat Kasparov.

