De ce e bine să-i lăsăm pe copii să greșească? 5 motive pentru care aceasta ar putea fi cea mai bună strategie a părinților 

Părintele care face temele în locul copilului pentru a evita o notă proastă îi ia acestuia șansa de a înțelege unde a greșit și cum poate îmbunătăți data viitoare. Părintele care protestează la arbitru pentru o decizie nefavorabilă nu îl lasă să învețe să accepte regulile jocului și să își regleze emoțiile. Experții avertizează că, fără aceste experiențe „de antrenament” cu greșeli mici și sigure, copiii pot ajunge adulți fragili în fața eșecurilor inevitabile din viață.

Generațiile actuale de copii cresc într-un mediu în care protecția și performanța sunt priorități absolute. Mulți părinți le organizează copiilor programul până la minut. Îi înscriu la activități extrașcolare încă de la grădiniță și intervin imediat ce apare o problemă – fie că e vorba de un conflict la școală, de o notă mai mică sau de un joc pierdut. În loc să experimenteze și să-și asume consecințele, copiii ajung să fie „protejați” de orice disconfort. Rezultatul? Abilități reduse de gestionare a eșecurilor și o anxietate crescută atunci când se confruntă cu provocări reale.

Deși instinctul multor părinți este să intervină și să evite orice greșeală a copilului, specialiștii spun că tocmai micile eșecuri, trăite în siguranță, îi ajută să devină mai rezilienți, să gândească critic, să găsească soluții, să-și asume consecințele și să vadă imperfecțiunea ca pe ceva firesc. În plus, relația părinte-copil se întărește atunci când sprijinul vine prin empatie, nu prin control.

1. Reziliența și încrederea în sine se construiesc prin experiențe proprii, nu prin protecție excesivă. Ce învață azi din mici greșeli îl va proteja mai târziu

Când copilul trece printr-un eșec – fie că a pierdut un meci, a uitat să-și facă tema sau a luat o notă mai mică decât se aștepta – și este lăsat să trăiască emoția fără să fie „salvat” imediat, el începe să înțeleagă că poate depăși obstacole. Această experiență practică îi dezvoltă reziliența: abilitatea de a reveni după o dezamăgire și de a continua să încerce. În plus, fiecare reușită obținută după o greșeală îi consolidează încrederea în propriile forțe.

Psihologii vorbesc despre „efectul de scut” al eșecurilor mici și gestionabile. Exact așa cum mușchii se întăresc prin exercițiu, capacitatea emoțională de a face față provocărilor crește atunci când copilul este expus treptat la situații dificile. Un elev care și-a gestionat singur emoțiile după ce nu a fost selectat într-o echipă școlară va fi mai pregătit să facă față unui interviu de angajare nereușit la 20 de ani.

A-l proteja excesiv poate părea, pe termen scurt, o dovadă de iubire. Dar pe termen lung îl privează de ocazia de a-și construi reziliența. Părinții pot sprijini acest proces înțelegând emoțional prin ce trece copilul, dar fără a prelua controlul. O replică precum „Știu că e greu acum, dar hai să vedem ce poți face data viitoare” este mult mai utilă decât „Nu-i nimic, lasă că vorbesc eu cu profesorul”.

2. Gândirea critică nu se învață numai din manuale. E o deprindere pe care copilul o descoperă din copilărie, dacă e lăsat să caute soluții

Dacă părintele intervine imediat pentru a „repara” orice situație, copilul nu mai are ocazia să analizeze ce a mers prost și ce ar putea face diferit. Când este lăsat să caute singur soluții – cu îndrumare discretă – își dezvoltă gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

Să luăm exemplul unui adolescent care și-a pierdut cheia de la casă. Un părinte tentat să vină imediat să deschidă ușa îl scapă de neplăcere, dar și de șansa de a găsi alternative: să verifice dacă are o copie de rezervă la un vecin, să aștepte un membru al familiei, să caute soluții de securizare mai bune. Astfel de situații banale, repetate de-a lungul copilăriei, construiesc un mod de gândire orientat spre acțiune, nu spre dependență de altcineva.

Aceeași logică se aplică și în învățare. Dacă un elev greșește la un exercițiu de matematică, este mai valoros să fie ghidat să înțeleagă unde a greșit decât să primească imediat răspunsul corect. Astfel, nu doar că reține mai bine soluția, dar își antrenează mintea să caute căi de rezolvare și în fața altor probleme.

3. Înțelegerea consecințelor naturale – nu înveți-pierzi examenul – stă la baza responsabilității personale. Dar doar dacă e lăsat să simtă consecințele

Consecințele naturale sunt acele rezultate firești ale acțiunilor noastre. Dacă uiți umbrela, te plouă. Dacă nu îți faci tema, iei o notă mai mică. Acest tip de învățare este mult mai eficient decât pedepsele sau, la polul opus, protecția excesivă.

Când părintele intervine să „șteargă” consecințele, copilul nu le mai percepe ca pe un rezultat direct al propriului comportament. De exemplu, dacă adolescentul întârzie constant la antrenamente, iar părintele insistă ca antrenorul să nu-l excludă din echipă, mesajul transmis este că regulile pot fi ocolite dacă ai pe cineva care te apără. În schimb, acceptarea regulii și excluderea temporară îi arată clar că punctualitatea contează și că alegerile au efecte concrete.

Psihologii recomandă părinților să facă distincția între consecințele naturale și cele care pot pune copilul în pericol. Nu este recomandat să lași un copil mic să învețe despre pericolul focului prin „consecințe naturale”, dar este sănătos să îl lași să simtă dezamăgirea când jucăria preferată se strică din neatenție. Acest tip de experiență dezvoltă autodisciplina și responsabilitatea.

4. Normalizarea eșecului este cel mai folositor comportament pe care ar trebui să-l predăm copiilor noștri. Cum schimbăm percepția despre greșeală

În multe familii și școli, greșeala este percepută ca un semn de slăbiciune sau lipsă de inteligență. Însă, în realitate, eșecul este un „profesor” extrem de valoros. Copiii care înțeleg de mici că greșelile sunt parte din proces – și că nimeni nu reușește din prima, mereu – au mai mult curaj să încerce lucruri noi.

Un exemplu simplu este învățarea mersului pe bicicletă: aproape niciun copil nu reușește fără să cadă de câteva ori. Dacă aceste căzături sunt văzute ca un drumul normal spre reușită, copilul va aplica aceeași mentalitate și în alte domenii: un examen, un test școlar, o competiție sportivă.

Părinții au un rol esențial în modelarea acestei perspective. A povesti despre propriile eșecuri și despre cum au fost depășite le arată copiilor că greșeala nu definește valoarea unei persoane. Când un copil nu se teme de greșeli, se implică mai mult, își asumă riscuri calculate și are șanse mai mari să se dezvolte personal și profesional.

5. Empatia și sprijinul părinților sunt singurele ajutoare sănătoase pentru copii. Ele devin baza unei relații autentice părinte-copil

A lăsa copilul să greșească nu înseamnă a-l abandona emoțional. Dimpotrivă, este ocazia perfectă de a fi prezent cu empatie și sprijin. Diferența este că părintele nu „rezolvă” problema, ci îl încurajează să își găsească singur calea, știind că nu este singur în proces.

Spre exemplu: un elev vine acasă supărat pentru că a picat la o probă de sport. În loc să spună „Nu-i nimic, nu contează”, părintele poate spune „Înțeleg cât de frustrant e, dar hai să vedem ce ai putea face ca să te pregătești mai bine data viitoare”. Astfel, copilul simte că emoțiile îi sunt validate, dar și că există o cale de progres. Simte că părintele e lângă el: îl înțelegere și îl sprijină.

Acest tip de atitudine consolidează încrederea reciprocă și creează un spațiu de comunicare deschisă. Copilul știe că poate veni la părinte nu doar pentru a fi salvat, ci și pentru a primi ghidare în propriile încercări. În timp, relația devine una bazată pe parteneriat, nu pe control, iar asta este una dintre cele mai valoroase moșteniri pe care un părinte o poate oferi.

Lăsați copiii să greșească pentru a învăța regulile

A-i lăsa pe copii să greșească nu este un semn de nepăsare, ci de încredere. Înseamnă să le dai spațiul de care au nevoie pentru a-și construi curajul, disciplina și autonomia – cu siguranța că părintele este acolo, nu să le netezească drumul, ci să meargă alături de ei. Pentru că, în cele din urmă, nu obiectivul este să creștem copii care nu greșesc, ci adulți care știu să se ridice după ce cad.