De ce i-a nemulțumit pe unii dintre aliații lui Trump atenția acordată de președinte dosarului Venezuela. JD Vance, printre cei care îl presează

Atenția acordată de președintele american Donald Trump operațiunii de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro i-a „frustrat” pe unii dintre consilierii de la Casa Albă și pe câțiva republicanii din Congres, care își doresc abordarea preocupărilor economice și de sănătate în acest an electoral, au declarat trei surse pentru Reuters.

Întrucât unii alegători sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor și de modul în care gestionează Trump economia, unii dintre aliații președintelui se tem că această atenție sporită pe care o acordă politicii externe riscă să pună în pericol controlul fragil pe care îl are partidul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie 2026.

Șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, adjunctul ei, James Blair, și vicepreședintele JD Vance îl presează pe Trump să acorde prioritate preocupărilor interne, au spus doi oficiali ai Casei Albe, sub condiția anonimatului.

Potrivit surselor, poziția lui Vance a fost cea mai persistentă în cadrul întâlnirilor, virând în mod repetat conversațiile către problemele de bază.

După operațiunea din Venezuela de weekendul trecut, câțiva consilieri de top de la Casa Albă sunt „frustrați în mod deschis” de faptul că Trump și mulți oficiali de rang înalt continuă să vorbească atât de mult despre afaceri externe, a declarat unul dintre oficiali. Deși inflația s-a redus, mulți alegători rămân concentrați pe accesibilitate, deoarece se confruntă cu costuri ridicate la locuințe, alimente și asigurări de sănătate.

Reacția publică a Casei Albe

Rugată să comenteze, Casa Albă a declarat că Trump a făcut întotdeauna din economie prioritatea sa principală, invocând anunțurile făcute de președinte în această săptămână cu privire la scăderea prețurilor la locuințe. Politica sa externă „a pus constant America pe primul loc”.

„Președintele va lucra întotdeauna pentru a readuce investițiile și rezultatele în țara noastră”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

O purtătoare de cuvânt a lui Vance a declarat că vicepreședintele „susține agenda de politică externă și internă a președintelui în toate domeniile”.

Îngrijorările legate de prioritățile lui Trump nu sunt noi, deoarece se concentra pe politica externă și înaintea operațiunii din Venezuela. În ultimele săptămâni a lansat amenințări voalate către Groenlanda și Panama, a bombardat ținte din Siria și Nigeria și a pledat pentru pace între Rusia și Ucraina.

Chiar și așa, oficialii spun că aceste îngrijorări au devenit mai stringente, pe măsură ce administrația intră într-un an electoral crucial, pentru care Casa Albă plănuia să se orienteze mai agresiv către mesajele și călătoriile interne.

Consilierii i-au arătat sondaje și postări pentru a-l convinge

La Casa Albă, începând din noiembrie, în cadrul mai multor întâlniri axate pe economie, interlocutorii i-au arătat sondaje și postări de pe rețelele sociale care reliefau îngrijorările alegătorilor cu privire la costul vieții și la modul în care gestionează economia și l-au îndemnat să-și concentreze remarcile publice asupra problemelor economice, potrivit dezvăluirilor făcute de ofcialii Casei Albe.

Trump, a spus un oficial, a răspuns că economia este puternică și a avertizat că îndreptarea atenției către acest subiect poate fi o capcană democrată pentru a-i minimaliza realizările. El a spus că inflația mare a fost generată de politicile predecesorului său, Joe Biden.

După ce președintele a anunțat sâmbătă că SUA va „conduce” Venezuela, congresmenii republicani au inundat Casa Albă cu apeluri, insistând că „singura țară pe care Trump ar trebui să o conducă este Statele Unite”, a declarat un oficial.