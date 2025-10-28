De ce îl ignoră Kim Jong Un pe Donald Trump? Indiciile care explică tăcerea asurzitoare de la Phenian

O parodie a sculpturile de pe Muntele Rushmore înfățișează chipurile președintelui Rusiei, Vladimir Putin (stânga), președintelui Chinei, Xi Jinping (al doilea din stânga), liderului Coreei de Nord, Kim Jong Un (al doilea din dreapta), și președintelui SUA, Donald Trump (dreapta), la „The Summit Camp”, o experiență de camping și activități în aer liber organizată într-un centru comercial din Bangkok, pe 24 septembrie 2025. Sursă foto: Chanakarn Laosarakham / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că speră ca liderul nord-coreean Kim Jong Un să ia legătura cu el, pentru ca cei doi să se poată întâlni din nou. Presa internațională așteaptă să vadă dacă se va reedita întâlnirea istorică din 2019, când liderul SUA a devenit primul șef de stat în funcție care a pus piciorul în Coreea de Nord, când cei doi și-au strâns mâna.

Aflat într-un turneu asiatic, liderul de la Casa Albă chiar s-a declarat pregătit să-şi prelungească călătoria pentru a se revedea cu Kim. The New York Times a remarcat că, deși Trump este implicat într-o serie de întâlniri diplomatice intense și reuniuni importante în Asia în această săptămână, părea să fie nerăbdător să adauge încă un punct în programul său aglomerat: o întâlnire față în față cu liderul nord-coreean.

„Da, aș dori. Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această posibilitate”, a declarat președintele SUA reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în momentul plecării sale către regiune, adăugând că „are o relație excelentă” cu liderul de la Phenian.

În declarații nu tocmai subtile, Trump a subliniat că speră ca Kim să ia legătura cu el, astfel încât să poată avea prima lor întâlnire din al doilea mandat al acestuia. Tonul său servil a fost surprinzător chiar și pentru un președinte care se mândrește cu diplomația sa, în special cu liderii autoritari, comentează NYT.

Se vor întâlni Trump și Kim?

Va reuși însă președintele SUA să organizeze o întâlnire cu Kim Jong Un în timpul vizitei sale din Coreea de Sud, unde urmează să sosească miercuri? Este o întrebare la care a încercat să răspundă Hankyoreh, o publicaţia sud-coreeană care a remarcat, la fel ca presa înternațională, că Phenianul nu a dat niciun răspuns pentru șeful Casei Albe.

Conform sursei citat,e o analiză atentă a retoricii recente a celor doi lideri sugerează că repetarea întâlnirii lor din 2019 este puțin probabilă.

În ciuda pretinsei deschideri a lui Trump la dialog, semnalele pe care le-a transmis președintele SUA sunt, în cel mai bun caz, ambigue.

Deși Trump a răspuns în weekend reporterilor că s-ar întâlni cu Kim „dacă el m-ar contacta”, nu este clar dacă declarația lui indică dificultățile de a organiza o întrevedere la nivel înalt între Coreea de Nord și SUA înaintea unei întâlniri improvizate sau dacă liderul american încearcă să respingă acuzațiile că este nerăbdător să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean.

Și programul încărcat al lui Trump îl va pune în dificultate ca să găsească o fereastră pentru o întâlnire cu Kim. Miercuri, în prima sa zi în Coreea de Sud, Trump are programată o întâlnire cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung în Gyeongju. Iar în ziua următoare va participa la un summit cu președintele chinez Xi Jinping în Busan.

Hankyoreh apreciază că recentele acțiuni ale lui Kim demonstrează că se concentrează mai mult să pună accent pe „relația specială” a Phenianului cu Beijingul și Moscova, ceea ce poate arăta că liniștea asurzitoare lăsată peste Coreea de Nord nu este atât o strategie de a se lăsa greu ce convinsă, cât și ignorarea cu bună știință a SUA și o manifestare a dezinteresului său față de o întâlnire cu Trump.

„Phenianul va fi întotdeauna alături de Moscova”

„Phenianul va fi întotdeauna alături de Moscova”, a declarat Kim săptămâna trecută la ceremonia de inaugurare a Muzeului Memorial al Faptelor de Război din Operațiunile Militare de peste Mări, ridicat în cinstea soldaților care au luptat alături de ruși și au murit în războiul din Ucraina. În următoarea zi, Kim a adus un omagiu soldaților chinezi care s-au sacrificat pe frontul coreean.

O altă mișcare a Phenianul care sugerează că nu există entuziasm pentru o întâlnire improvizată cu Washingtonul este testarea a două rachete hipersonice. Poate cel mai important aspect o reprezintă o știre publicată de agenția oficială de știri KCNA că șefa diplomației nord-coreene, Choe Son Hui, va merge într-o vizită în Belarus și Rusia, unde ulterior s-a și văzut cu președintele Vladimir Putin.

Această știre pare a fi o modalitate destul de directă de a-l respinge pe Trump după sugestia acestuia că este dispus ă se vadă cu liderul nord-coreean dacă Kim ar iniția contactul, punctează Hankyoreh.

Retorica celor doi lideri este semnificativ diferită față de cea utilizată la întâlnirea de la Panmunjom, în iunie 2019. La acea vreme, la mai puțin de cinci ore după ce Trump a postat pe Twitter „dacă președintele Kim al Coreei de Nord vede acest mesaj, m-aș întâlni cu el la graniță/DMZ (Zonă Demilitarizată, n.r.) doar pentru a-i strânge mâna și a-l saluta(?)!”, Choe a emis o declarație în care a descris mesajul lui Trump ca fiind „o sugestie foarte interesantă”.

În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori, inclusiv în iunie 2019, în Zona Demilitarizată, o întrevedere aranjată la doar 32 de ore după ce Trump a propus-o public pe rețelele de socializare.

Mai mult, la momentul întâlnirii de la Panmunjom, cele două țări erau motivate de necesitatea diplomatică și politică de a continua moștenirea summitului lor de succes din iunie 2018, chiar și după summitul dezastruos de la Hanoi din februarie 2019. În climatul actual, însă, cele două țări nu par să se poată pune de acord nici măcar asupra condițiilor preliminare pentru o întâlnire.

Kim respingere o cerere „absurdă” făcută de SUA

În cadrul unui discurs ținut în fața legislativului nord-coreean luna trecută, Kim Jong Un a declarat că „nu există niciun motiv pentru care să nu ne confruntăm” cu SUA dacă acestea renunță la cererea „absurdă” a denuclearizării Coreei de Nord, stabilind în esență prețul pentru negocierile privind normalizarea relațiilor cu SUA la recunoașterea ca stat nuclear.

Între timp, administrația Trump a continuat să spună că este deschisă discuțiilor „fără nicio condiție prealabilă”, transmițând simultan Coreei de Sud și Japoniei că poziția sa nu s-a schimbat cu privire la obiectivul denuclearizării complete a Peninsulei Coreene.

Deși Trump a descris Coreea de Nord drept „un fel de putere nucleară”, el este reticent în a recunoaște oficial deținerea de arme nucleare de către Kim Jong Un.

Analiștii citați de The Korean Times au remarcat că cei doi lideri par să aibă obiective divergente. Lim Eul-chul, profesor la Institutul de Studii Est-Asiatice al Universității Kyungnam, a declarat că Phenianul „probabil consideră că Trump nu este încă pregătit pentru discuții serioase”, adăugând că Kim „ar prefera să evite o altă întâlnire de tipul celei de la Hanoi, care s-a soldat cu o situație politică jenantă”.

Un oficial sud-coreean crede că există șanse

Summitul de la Hanoi din 2019 s-a încheiat fără niciun acord și cu plecarea intempestivă a președintelui SUA, după ce Kim a refuzat cerere lui Trump de a dezvălui și demonta situri nucleare secrete identificate de serviciile de informații americane.

Yang Moo-jin de la Universitatea de Studii Nord-Coreene apreciază că dacă liderul nord-coreean are „sprijinul ferm din partea Rusiei și Chinei, Kim nu se grăbește să se întâlnească” cu Trump.

Oficialii de la Seul spun că administrația actuală este „mult mai bine pregătită” pentru o întâlnire surpriză, în cazul în care aceasta va avea loc din nou.

Experții apreciază că sunt șanse mici pentru o întâlnire Trump-Kim, dar este imposibil de stabilit dacă aceasta va avea loc, având în vedere stilurile imprevizibile ale celor doi lideri, notează și Deutsche Welle.

În schimb, ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, a declarat reporterilor că liderul de la Phenian „pare să gestioneze mesajul său către Washington cu mare atenție” și că există șanse „considerabile” pentru o întrevedere, potrivit AFP, citată de BBC.

Oficialul de la Seul a afirmat că există relatări conform cărora muncitori nord-coreeni au curățat și revopsit recente o zonă din partea de nord a satului Panmunjeom, aflat la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, în cadrul Zonei Demilitarizate, situat la aproximativ 60 de kilometri de Seul.