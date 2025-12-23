De ce mă calcă pe nervi trendul „trad wife”,cu neveste apretate, mese cu 3 feluri pentru soțul adorat și cozonac la cuptor pentru copilași

Ceea ce mă enervează la trendul ăsta nu e că există femei care trăiesc și gândesc exact așa – nu știu de ce ar face-o cineva și nici nu e treaba mea. Ce mă frustrează este că aceste imagini îmi apar exact în perioada în care în viața mea nu e nicio fărâmă de perfecțiune. Înainte de Crăciun, când totul se comprimă și toate lucrurile nerezolvate ale anului cer rezolvare acum.

Trendul „trad wife” nu e nou și nici nu apare doar în decembrie. E acolo tot anul, constant, cu aceeași estetică a liniștii perfecte. Nu e doar despre șorțuri apretate și blide de supă în care se reflectă lumina perfectă a după-amiezii. „Trad wife” e un univers domestic idealizat, împachetat frumos pentru TikTok și Instagram, unde liniștea din casă nu se tulbură niciodată, copiii nu varsă nimic, iar soțul apare doar pentru a fi servit – ca într-o reclamă la detergenți din anii ’50, doar că pusă în scenă cu luminile de studio.

Paradoxul suprem? În timp ce promovează o viață „fără job”, „feminină” și „așezată”, multe dintre aceste trad wives trăiesc fix din jobul digital al filmării propriei gospodării. Practic, gătesc pâine cu maia în timp ce monetizează fiecare fărâmă de făină. Nu e doar lifestyle, e model de business: cu cât casa e mai perfectă, cu atât crește engagementul. Și, evident, factura la curent pentru lumini.

Așa că da, ele par să trăiască într-o realitate paralelă în care nimeni nu aleargă, nimeni nu întârzie, nimeni nu caută un ornament de brad dispărut. Iar noi? Noi doar derulăm cu telefonul în mână, stând pe un morman de haine curate care așteaptă de trei zile să fie călcate, întrebându-ne de ce algoritmul ne servește o lume în care Crăciunul e impecabil.

Citește continuarea articolului AICI.