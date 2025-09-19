De ce mașinile pe benzină nu se mai vând în țara care s-a îmbogățit din petrol

Norvegia devine prima țară din lume care are mai multe mașini electrice decât mașini pe benzină. Este un pionier incontestabil în domeniul mobilității electrice. Ironia este că această realizare a fost finanțată de vasta bogăție petrolieră a țării scandinave, scrie Money Review.

Conform datelor furnizate de Federația Rutieră din Norvegia, din cele 2,8 milioane de mașini private de pe șoselele din Norvegia, 754.303 erau electrice și 753.905 erau pe benzină.

Într-adevăr, pe străzile din Oslo, mașinile electrice nu sunt o excepție, ci norma. Dacă te uiți în jur, vei vedea că multe mașini au litera „E” (de la „electric”) pe plăcuțele de înmatriculare.

Asta pentru că Norvegia, o țară cu 5,5 milioane de locuitori, a adoptat mobilitatea electrică mai rapid decât orice altă țară. De fapt, se așteaptă ca în curând să fie prima țară care va înceta să mai vândă mașini noi pe benzină. Deja, 9 din 10 mașini noi vândute sunt electrice, în unele luni procentul ajungând până la 98%.

Iar această revoluție electrică a început de fapt cu zeci de ani în urmă.

„A început încă de la începutul anilor 1990”, a declarat recent pentru BBC Christina Bu, secretar general al Asociației Norvegiene a Vehiculelor Electrice. „Încetul cu încetul, mașinile pe benzină și motorină au fost impozitate mai mult, ceea ce le-a făcut mult mai scumpe, în timp ce mașinile electrice au fost scutite de taxe.”

Sprijinul fiscal pentru vehiculele electrice a fost inițial decis pentru a stimula două companii norvegiene din sector, Buddy (fosta Kewet) și TH!NK City. Ambele companii s-au închis acum, dar stimulentele pentru mașinile ecologice au rămas.

Deși este un important producător de petrol și gaze, Norvegia își propune acum ca toate mașinile noi vândute în țară să aibă emisii zero, cândva în 2025. „Ne apropiem de obiectiv și cred că îl vom atinge. Cred că am făcut deja tranziția în ceea ce privește autoturismele”, a declarat ministrul adjunct al transporturilor, Cecilie Knibe Kroglund, pentru BBC la începutul acestui an.

Cheia succesului Norvegiei a fost faptul că a aplicat politici pe termen lung și previzibile.

În loc să interzică mașinile cu motoare cu ardere internă, guvernul a luat pur și simplu măsuri pentru a le face mai puțin atractive pentru consumatori. Nu numai că a împovărat mașinile pe benzină cu taxe și înmatriculări mai mari, dar, în același timp, a eliminat TVA-ul și taxele vamale pentru mașinile cu emisii reduse.

Apoi au fost stabilite mici privilegii pentru proprietarii de mașini electrice, cum ar fi parcarea gratuită, reduceri la taxele de drum și accesul la benzile de autobuz.

La benzinării, multe pompe de combustibil lichid au fost înlocuite cu încărcătoare rapide, iar în prezent există peste 27.000 de puncte publice de încărcare în toată țara. În practică, aceasta corespunde la 447 de încărcătoare la 100.000 de locuitori.

După aceasta, cumpărarea unei mașini pe benzină este încă permisă în Norvegia, dar puțini oameni vor să o facă.

Desigur, Norvegia este o țară foarte bogată, care ar putea finanța aceste politici și infrastructura necesară, datorită fondului său suveran de investiții de peste 1,7 trilioane de dolari, creat cu venituri din exporturile de petrol și gaze.

Totuși, o altă piesă a puzzle-ului este faptul că țara dispune din abundență de energie electrică regenerabilă din energia hidroelectrică, care constituie 88% din capacitatea sa totală de generare.

„O treime din totalul mașinilor sunt acum electrice și va ajunge la peste 50% în câțiva ani”, notează Kjell Werner Johansen de la Centrul Norvegian pentru Cercetarea Transporturilor. „Cred că guvernul acceptă faptul că unele mașini noi pe benzină sau hibride vor fi în continuare vândute, dar nu cunosc pe nimeni care să vrea să cumpere o mașină diesel în zilele noastre.”

Spre comparație, ponderea vehiculelor electrice în vânzările de mașini noi din Europa este estimată la aproximativ 13,6%, UE anunțând în iulie planuri de a impune tarife suplimentare de până la 36% asupra unor importuri de vehicule electrice din China, pe lângă tariful standard de 10%.