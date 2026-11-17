Alegerea actorului britanic Robert Pattinson să fie următorul James Bond este nu doar o surpriză uriașă, ci și o îndepărtare de tradiția de decenii a celei mai populare francize de filme de spionaj din istorie.

Atunci când tabloidul britanic The Sun dădea drept sigură informația, încă din martie 2024, că actorului Aaron Taylor-Johnson i s-a oferit rolul lui 007 și că urmează „să semneze săptămâna aceasta”, foarte mulți s-au întrebat probabil: „Cine este Aaron Taylor-Johnson?”.

Informația nu s-a confirmat, însă a fost preluată atunci inclusiv de presa de la Hollywood întrucât părea să confirme una dintre cele mai longevive tradiții legate de alegerea actorului care să îl joace pe James Bond: ca acesta să nu fie un star de cinema asociat puternic de publicul din întreaga lume cu alte roluri. Din acest motiv, dar și din altele, numele lui Robert Pattinson nu a apărut aproape niciodată pe listele favoriților pentru rol.

The Hollywood Reporter și Variety scriau chiar spre sfârșitul lunii trecute, citându-și sursele din industria cinematografică, că mai mulți actori vor apărea în fața camerelor de filmat în rolul agentului secret pentru o probă de casting organizată la Londra.

Numele dezvăluite atunci erau cele ale actorilor Callum Turner, Jack O’Connell și Jack Lowden. Nu sunt actori necunoscuți, însă nici nu intră în categoria celor pe care o bună parte a publicului să îi recunoască imediat după nume.

„Alegerea unui nou James Bond a urmat dintotdeauna o rețetă verificată și consacrată: nu alege un actor prea celebru”, subliniază The Atlantic într-un articol publicat luni, după confirmarea oficială a lui Pattinson pentru acest rol.

Rolul lui James Bond i-a făcut vedete internaționale pe actorii săi, nu invers

Având în vedere popularitatea continuă a filmelor „James Bond”, e aproape contraintuitiv să ne gândim la actorii care au întrupat personajul ca fiind altceva decât vedete de prim-rang. Însă când ne uităm la actorii care au fost aleși pentru rol, lucrurile stăteau diferit în momentul în care au fost distribuți să fie următorul agent 007.

Când Daniel Craig a fost dezvăluit lumii ca James Bond cu mai bine de două decenii în urmă, el era un actor de teatru care a făcut tranziția către televiziune și cinematografie. Și-a făcut debutul în cinema în drama „The Power of One” din 1992 și s-a făcut remarcat în serialul BBC „Our Friends in the North” ce a debutat patru ani mai târziu. Apoi a jucat în lungmetraje precum „Elizabeth” (1998), „Lara Croft: Tomb Raider” (2001), „Road to Perdition” (2002) sau „Layer Cake” (2004), în care fie a fost actor secundar, fie nu au fost producții de tip „blockbuster” recunoscute în întreaga lume.

Situația e și mai grăitoare în cazul lui Pierce Brosnan, predecesorul lui Craig. Înainte să fie ales pentru rol, el a făcut trecerea de la teatru la televiziune prin serialul „Remington Steele”, iar apoi a jucat în filme precum „The Fourth Protocol (1987), „The Lawnmower Man” (1992) și „Mrs. Doubtfire”.

Inclusiv Sir Sean Connery, primul agent 007 și, pentru mulți fani de cursă lungă ai francizei, cel mai bun actor care l-a jucat vreodată, a fost puțin cunoscut publicului internațional în momentul alegerii sale, la vârsta de 30 de ani. Connery a povestit, într-un interviu acordat revistei Playboy în 1965, la 3 ani după apariția „Dr. No”, primul film „James Bond”, că inițial a fost reticent să accepte rolul, dar că s-a gândit că în cele din urmă îl va ajuta în carieră.

„Nu voiam să accept rolul, pentru că îmi dădeam seama că, dacă filmul era realizat cum trebuie, avea să fie primul dintr-o serie, iar eu nu eram sigur că doream să mă implic într-un asemenea proiect și să-mi asum contractul care ar fi venit la pachet cu el”, dezvăluia la momentul respectiv regretatul actor scoțian, care și-a început la rândul său cariera pe scena de teatru.

Sir Sean Connery într-o secvență emblematică din filmul „Dr. No” (1962), FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Robert Pattinson, o alegere „șoc” pentru rolul lui James Bond

Drept urmare, când presa de la Hollywood a aflat pe 6 noiembrie că Robert Pattinson și Nicholas Hoult au dat probe pe ultima sută de metri pentru rol, la solicitarea regizorului Denis Villeneuve, revista Variety scria despre „o răsturnare de situație șocantă” pentru rolul lui James Bond.

Iar „Pattinson are de asemenea factorul Denis Villeneuve de partea sa, după ce a jucat în viitoarea sa epopee „Dune: Part Three”, sublinia Variety, referindu-se la filmul care urmează să apară în cinematografe în 18 decembrie.

Pattinson a primit rolul, iar „șocul” s-a adeverit. În 2008, el a primit rolul principal în ceea ce avea să fie prima adaptare bazată pe romanele extrem de populare pentru adolescenți ale scriitoarei americane Stephanie Meyer. Cele cinci filme din seria „Twilight”, în care Pattinson a jucat alături de Kristen Stewart, au avut încasări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial până în 2012 și l-au consacrat pe actorul britanic drept un veritabil idol al publicului feminin.

Pattinson și-a lărgit apoi orizonturile, lucrând în producții independente ale unor regizor apreciați precum David Cronenberg („Cosmopolis”, din 2012), Werner Herzog („Queen of the Desert”, 2015) și Robert Eggers („The Lighthouse”, 2019).

Ulterior, a revenit în zona filmelor „blockbuster”, alături de regizorul Christopher Nolan în thrillerul SF „Tenet” din 2020, iar apoi cu „The Batman”, lungmetrajul din 2022 regizat de Matt Reeves. Pattinson a jucat rolul titular al lui Bruce Wayne / Batman într-un film care a obținut încasări de peste 770 de milioane de dolari la nivel mondial.

„The Batman: Part Two”, film în care va juca și Sebastian Stan, este programat pentru lansare în cinematografe în 2028, cu Pattinson revenind în rolul lui Bruce Wayne. Dacă filmările la următorul film „James Bond” ar începe în curând, acesta ar putea fi pregătit pentru lansare tot peste doi ani.

Situația naște o întrebare ce părea până acum de neconceput: va fi actorul ce îl joacă pe James Bond și într-un alt rol cunoscut precum cel al lui Batman, în perioade apropiate de timp?

„Alegerea lui Pattinson demonstrează ambiția Amazon – dar și pe cea a actorului. Așteptările sunt acum uriașe, iar orice rezultat care nu se ridică la nivelul unui film ‘Bond’ memorabil, de referință, va fi resimțit ca o oarecare dezamăgire. În sfârșit, această franciză țintește acum cât mai sus, până la Lună – și nu doar până la ‘Moonraker’”, scrie The Independent, într-o referință la titlul și povestea filmului „James Bond” din 1979, cu Sir Roger Moore.

Robert Pattinson într-o primă imagine publicată cu el în fracul emblematic al lui James Bond, FOTO: Amazon MGM / Bestimage / Profimedia

Schimbare de direcție pentru franciza „James Bond”?

Următoarele filme cu emblematicul spion britanic vor fi făcute de divizia de divertisment a companiei fondate de Jeff Bezos, în condițiile în care aceasta a finalizat în 2022 achiziționarea legendarului studio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), formând noul studio cinematografic Amazon MGM. În vastul catalog de producții al MGM, care cuprindea peste 4.000 de filme și 17.000 de emisiuni TV la momentul respectiv, se află și producțiile cu agentul 007.

Anul trecut, Amazon MGM a preluat și controlul creativ asupra francizei „James Bond” de la Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, producătorii de cursă lungă ai filmelor și moștenitorii lui Albert „Cubby” Broccoli, creatorul legendarei francize cinematografice bazate pe romanele scriitorului britanic Ian Fleming.

Site-ul de specialitate Deadline sublinia atunci că vestea este una istorică deoarece „Cubby” Broccoli și moștenitorii săi au exercitat ca producători, timp de decenii, o influență considerabilă în luarea tuturor deciziilor legate de franciza cinematografică despre spionul britanic.

Vestea a venit după ce The Wall Street Journal a scris, în decembrie 2024, că lipsa de noutăți despre franciză se datora unei lupte pentru control între Broccoli și Wilson, de o parte, și directorii de la Amazon MGM și Prime Video, platforma de streaming a companiei, de cealaltă.

În centrul disputei ar fi fost opoziția celor doi producători față de dorința Amazon de a transforma James Bond într-o franciză extinsă, care să includă lungmetraje „spin-off” și seriale pentru platforma sa de streaming, asemănător cu deciziile luate de Disney în privința francizelor „Marvel” sau „Star Wars” pe care le-a achiziționat cu ani în urmă.

Amazon MGM nu a oferit deocamdată niciun fel de informații în acest sens. Însă alegerea lui Pattinson pentru rolul lui James Bond ar putea fi un prin indiciu de schimbare a direcției istorice pentru franciză. Alegerea canadianului Denis Villeneuve pentru scaunul regizoral ar putea fi alta, el fiind unul dintre regizorii cu cel mai mare succes comercial aleși vreodată pentru a face un film „James Bond”.

Iar un alt detaliu nu a trecut neobservat în presa din Marea Britanie și de la Hollywood: dacă până acum anunțarea noului actor care îl va juca pe 007 s-a făcut în locații somptuoase, în cadrul unor evenimente de gală organizate pentru presă, în era „social media” Amazon a ales să îl anunțe pe Pattinson ca James Bond printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.