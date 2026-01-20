De ce nu țin argumentele date de Trump în favoarea anexării Groenlandei. Explicațiile unui expert în spațiul ex-sovietic

Unul dintre argumentele invocate de președintele american în sprijinul intenției sale de a anexa Groenlanda ține de traiectoria rachetelor balistice rusești. Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, analizează veridicitatea lui într-un interviu pentru HotNews, publicat integral în ediția de marți, 20 ianuarie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”.

Donald Trump a susținut că doar preluând insula arctică americanii se pot apăra de chinezi și de ruși.

„Cei care împing în față acest argument uită că SUA dețin, prin acordurile încheiate încă din 1951 cu Danemarca, ce sunt constant actualizate, baze, stații radar, stații de avertizare, instalații militare și câteva sute de militari detașați pe insulă, deși ar putea să aducă acolo (dar n-o fac) până la 10.000, conform acordurilor cu Danemarca”, spune Armand Goșu, care predă Istoria politică și diplomatică a Imperiului Rus și a URSS la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Analiștii militari care susțin proiectul lui Trump spun că traiectoria rachetelor balistice rusești trece pe deasupra Groenlandei și induc astfel ideea că SUA sunt îndreptățite să ocupe insula pentru a-și consolida securitatea.

Potrivit acestora, în Peninsula Kola, lângă Finlanda, s-ar afla toate silozurile militare strategice rusești, moștenite de la URSS, iar rachetele trase de acolo ar putea fi lovite cel mai bine de pe insulă. „Argumentul pare solid doar la prima vedere, pentru că silozurile cu rachete strategice sunt secretele cele mai bine păzite ale Rusiei, nimeni nu garantează că toate rachetele pleacă din peninsula Kola. Și, chiar dacă toate ar fi acolo, ce i-ar putea împiedica pe ruși să construiască silozuri la câteva mii de kilometri distanță, de unde rachetele vor urma o traiectorie spre America departe de Groenlanda? Submarinele Rusiei sau cele ale Chinei cu rachete cu focoase nucleare la bordul lor, pot opera de oriunde, ceea ce face și mai ridicol acest argument”, spune Armand Goșu.

Expertul arată cât de mari sunt puterea și expertiza Rusiei în zona Arcticii și oferă un exemplu recent în acest sens. Puteți citi interviul integral dacă vă abonați la newsletterul „Rațiunea, înapoi!”.

