De ce Primăria Capitalei și STB nu pun aer condiționat pe tramvaiele, troleibuzele și autobuzele vechi / Ce a luat foc

Aproape 28 % dintre mijloacele de transport ale Societății de Transport București, care ies vara în traseu, nu au aer condiționat, potrivit unui răspuns transmis de STB la solicitarea HotNews.ro. Costul pe fiecare tramvai unde s-a pus aer condiționat a fost de 70.000 de euro, dar au existat cazuri unde a luat foc, a spus Nicușor Dan.

Din 2017 până în 2021 au fost dotate cu aer condiționat 150 de autobuze, 96 de troleibuze și 25 de tramvaie, conform STB. Programul s-a oprit însă în 2021.

„Din rațiuni de eficiență tehnico-economice programul nu a continuat, întrucât vechimea și uzura mare a parcului circulant nu mai justifică această investiție. Este nejustitifcat de scump montarea unui sistem de climatizare nou pe mijloace de transport vechi, uzate fizic si moral”, este răspunsul dat de municipalitate.

Bucureștenii vor avea această dotare pe măsură ce sunt cumpărate autobuze, tramvaie și troleibuze noi, a mai spus STB. Au precizat că ”Echiparea vehiculelor cu instalație de aer condiționat în salonul călătorilor este o condiție obligatorie prevăzută în toate contractele de achiziție”, se mai arată în răspuns.

Ce au achiziționat nou

În procente, nu au aer condiționat circa 22% dintre autobuze, 60% dintre tramvaie și 15% dintre troleibuze.

Per total, circa 50% din flota STB este modernă în acest moment. Municipalitatea a cumpărat în ultimii 3 ani: 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze.

Până acum au venit și au fost introduse pe traseu 95 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice livrate și 50 introduse în traseu și 78 de troleibuze din lotul de 100 livrat.

Cât a costat până acum dotarea cu aer condiționat a autovehiculelor vechi

În decembrie 2018, STB a atribuit licitația pentru „Modernizare tramvaie V3A-CH-PPC –cu sistem de climatizare in salonul de pasageri (cu montaj si punere in functiune)”, contract ce viza dotarea a 46 de tramvaie cu aer condiționat, și avea o valoare de 16,3 milioane lei. Câștigătorul licitației a fost MARI-VILA COM, iar montajul trebuia să dureze 14 luni.

Municipalitatea a renunțat însă după 25 de tramvaie, potrivit răspunsului dat. Asta înseamnă un cost de circa 350.000 lei/tramvai.

Primarul general, Nicușor Dan, declara în 2023 că programul a fost oprit deoarece câteva tramvaie au luat foc după ce a fost pus aer condiționat pe ele.

„ A fost un experiment, s-a montat pe 30 de tramvaie instalaţie de aer condiţionat şi unul sau două au luat foc, deci nu a fost soluţia cea mai potrivită şi este şi foarte costisitoare”, a explicat edilul.

Ce s-a întâmplat la troleibuze și autobuze

În februarie 2018, RATB (actualul STB) a atribuit contractul pentru dotarea a 100 de troleibuze cu aer condiționat, licitația fiind câștigată de ICOM TRADING & CONSULTING SRL, valoarea contractului s-a ridicat la 2,5 milioane de euro fără TVA, iar durata de implementare 24 luni, potrivit informațiilor publicate în SEAP.

Tot în 2018, STB a lansat trei licitații pentru dotarea a 207 tramvaie cu aer condiționat, valoarea estimată fiind de circa 64 milioane lei, contractele însă nu au fost atribuite.

În 2017, RATB a atribuit contractul pentru dotarea a 150 de autobuze Mercedes Citaro cu sisteme de aer condiționat în salonul călătorilor. Contractul a fost atribuit companiei Astra Vehicule Arad, valoarea fiind de 10,2 milioane lei.

Investiții de 2,3 miliarde lei în flota STB în ultimii 5 ani

În 2018-2019, Primăria Capitalei a cumpărat cele 400 de autobuze Otokar pe diesel și 130 de autobuze Mercedes Hibrid. Valoarea contractelor a fost de peste 650 milioane lei fără TVA.

Câte tramvaie noi Astra Imperio au fost livrate până acum

În 2021, Primăria Capitalei a semnat cu Astra Arad un contract de aproape 1 miliard de lei fără TVA pentru furnizarea a 100 de tramvaie noi Imperio.

Dintre acestea, până acum au fost livrate și introduse în trafic 95 de tramvaie, potrivit datelor furnizate de municipalitate. În următoarele luni vor fi introduse și restul de 5.

Tramvaiele Astra Imperio au o capacitate totală de 322 de locuri, dintre care 56 pe scaune, precum și un loc special amenajat în salon pentru fotoliile rulante și landourile pentru copii.

Sunt dotate cu cinci uşi duble, cu sistem antistrivire.

Din punct de vedere al confortului, tramvaiele au următoarele dotări: echipament de climatizare destinat asigurării aerului condiţionat/încălzirii atât în salonul de călători, cât și la postul de conducere, salonul iluminat în tehnologie LED, sistem de informare vizuală și auditivă în tehnologie LED/LCD, afișaje de traseu exterioare și indicatoare pentru avizare stații cu LED-uri, monitoare extrawide pentru afișarea traseului și a stațiilor, precum și WIFI gratuit pentru călători.

Noile troleibuze Solaris Trollino

În decembrie 2022, Primăria Capitalei a semnat contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze noi de la firma Solaris, valoarea achiziției fiind de 290 milioane lei plus TVA.

Dintre acestea, până acum au fost introduse pe traseu 78, restul au venit și sunt în curs de a fi introduse pe traseu.

Troleibuz STB Solaris Trollino în București, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Troleibuzele Solaris Trollino 12 sunt din gama de 12 m lungime, au podeaua complet coborâtă, spațiu destinat cărucioarelor pentru persoane cu dizabilități, sunt dotate cu computer de gestiune management vehicul cu funcții GPS, sistem de informare audio-video, aer condiționat și au o autonomie minimă pe baterii de 20 de km.

Autonomia pe baterii de circa 20 de kilometri permite ca STB să le folosească și pe trasee unde nu există o acoperire completă cu fir de curent pe deasupra șoselei.

Autobuzele electrice chinezești Granton

În 2023, Primăria Capitalei a semnat un contract în valoare de 290 milioane lei cu asocierea BMC Trucks & Bus SRL pentru achiziția a 100 de autobuze electrice.

Autobuzele sunt modele Granton produse în China de ZTE Smart Auto, cu componente importate în mare parte din Europa, potrivit directorului BMC Trucks & Bus SRL.

Autobuzele model Granton GTZ6129BEVR au o lungime de 12 metri, au o podea complet coborâtă și pot transporta până la 80 de persoane, cu 30 de locuri, 2 scaune rabatabile și un loc pentru persoanele cu handicap.

Autobuzul are un motor electric de 195KW și o baterie litiu-ion-fosfat cu o capacitate totală de 374,65 kilowați-oră. Încărcarea completă a bateriilor durează între 2,5 și 4 ore, în funcție de puterea încărcătorului. Producătorul nu enumeră o anumită autonomie de funcționare cu o singură încărcare, dar susține că autobuzele pot opera „toată ziua” „fără reîncărcare”.

Toate aceste autobuze au fost deja livrate, recepționate.

Ce achiziții vrea să facă Primăria Capitalei în 2024 și 2025

Primăria va lansa în curând achiziția pentru încă 22 de troleibuze noi, finanțarea fiind asigurată din PNRR. Dacă totul merge bine, sunt șanse ca acestea să vină anul viitor.

Contactat de HotNews.ro, în luna martie, primarul general, Nicușor Dan, a declarat că prioritatea este achiziția a încă 250 de tramvaie, astfel încât toată flota de tramvaie să fie nouă. Valoarea investiției este estimată la peste 830 milioane de euro fără TVA.

„Avem bani în PNRR pentru 22 de troleibuze, 55 milioane lei, facem acum licitația, anul viitor vor veni. Și avem studiul de oportunitate, se muncește din greu la documentația de achiziție pentru 250 de tramvaie noi, care înseamnă peste 800 milioane de euro. Asta trebuie corelată cu Programul Operațional Regional, dar încă nu avem ghidurile de finanțare. Aș vrea să începem licitația în vara asta. Mai trebuie făcute achiziții și la autobuze și troleibuze, dar eu vreau să ne concentrăm pe tramvaie, fiindcă ele au capacitatea mai mare și sunt cele mai uzate”, a explicat Nicușor Dan.

Despre autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vechi

Autobuzele vechi Mercedes și troleibuzele care circulă în prezent sunt cele cumpărate de fostul primar Adriean Videanu în 2005-2007:

În decembrie 2005, primarul Capitalei la acea vreme, Adriean Videanu, a încheiat un contract pentru achiziționarea a 500 de autobuze noi Mercedes Citaro. Valoarea contractului a fost de 341 milioane de lei, iar autobuzele au fost livrate în perioada iunie 2006 – mai 2007. Achiziția a generat scandal deoarece autobuzele nu erau dotate cu aer condiționat.

În 2006, Primăria Capitalei a achiziționat de la firma Astra Bus 100 de troleibuze noi – Irisbus-Citelis. Valoarea contractului a fost de circa 92 milioane lei fără TVA, iar troleibuzele au fost livrate în perioada 2006-2008.

Tramvaiele vechi sunt făcute în perioada comunistă și cosmetizate după Revoluție.