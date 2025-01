De ce să mai plafonăm prețul gazelor, dacă oricum e mai mic decât prețul plafonat?

În ultimul an prețul efectiv plătit pentru gazele naturale, conform facturilor înaintate de furnizor la un consumator casnic, a fost în permanență sub prețul plafonat la consumator. Aceasta în condițiile în care am avut preț plafonat la gazele din producția internă, am avut creșteri ale tarifelor de transport și distribuție cu 38%, am avut marjă comercială plafonată pentru furnizor. Cu toate acestea există o componentă de cost care aparent nu se poate explica.

Costul gazelor naturale reprezintă doar 38% din prețul plătit de clienți, tarifele reprezintă 25% și TVA-ul 16%.

În situatia în care componentele de cost ar fi fost doar cele posibil de identificat: preț plafonat al gazelor din producția internă, componenta comercială fixă, tarife și TVA, prețul ar fi fost cu 23% mai mic decât cel efectiv achitat în anul 2024, respectiv cca 0,25 lei/KWh cu TVA inclus.

Astfel, se poate trece la o piața liberalizată a gazelor de la 1 aprilie 2025 cu păstrarea pentru o perioadă de timp limitat a prețului plafonat la producător și a componentei comerciale fixe pentru furnizor, concomitent cu asigurarea unei perioade de un an de zile în care să se facă trecerea treptată de la preț plafonat, printr-un preț de formulă, la preț liberalizat, dar concomitent cu derularea unor măsuri de trasparentizare si reluare a funcționării pieței:

Demararea urgentă a unei campanii masive de informare și pregătire a consumatorilor în vederea reliberalizării pieței

Profesionalizarea “câinilor de pază” ai unei piețe libere – Reorganizarea ANRE, Consiliul Concurenței, ANPC și înlocuirea în modul de lucru al acestora ca acțiuni principale elementele reactive – amendarea celor care încalcă legea după sesizarea unor abuzuri, cu acțiuni preventive și de reducere a abzurilor asupra consumatorilor și prevenire a încălcării legii

Înființarea unei entități de Soluționare alternativă a litigilor de pe piața energiei, după model bancar

Suspendarea pe un termen de 3 ani a prevederilor din Codul Civil privind piața de energie prin care furnizorii pot să prelungească tacit un contract de furnizare fără semănatura efectivă a clientului pe un contract/act adițional

Reglementări ale pieței:

o Obligarea lunară de către ANRE (direct și indirect) a furnizorilor să participe la sesiuni/acțiuni de ofertare concurențială a gazelor naturale și energiei electrice începând cu data de 1 februarie 2025, astfel încât să încheie noi contracte de furnizare cu toti clienții lor în termenul arondat pregătirii liberalizării pieței.

o Abonamentul – Aplicarea modelului pentru aplatizarea vârfurilor de cost din perioadele de iarnă cu transferul costurilor în perioada cu minim de cost (perioada caldă). Rezervări de capacitate pe sistemele de distribuție concomitent cu introducerea tarifării binome în scopul aplatizării curbei de cost pentru consumatori pe perioada unui an și reducerea impactului facturilor asupra bugetului consumatorului în perioadele reci.

o Publicarea marjei comerciale pe facturile de gaze și simplificarea acestora, dar și a contractelor.

o Separarea activităților de trading de cea de furnizare en details, astfel încât să se reducă activitatea de speculă din piață.

o Rapoarte privind prețul mediu stabilit pe piața, astfel încât să se cunoască nivelul prețului corect și să nu se mai accepte atât de ușor de către consumatori a oricărui preț cerut de furnizor. Obligativitatea realizării de către ANRE, Operatorii Bursieri de rapoarte saptamanale și lunare, publicate până cel mai tarziu a 3-a zi din săptămâna următoare și a 5-a zi din luna următoare privind preturile medii săptămânale/lunare pentru diversele tipuri de produse din energie.

N. Red: Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energia Inteligentă și fost Director General Romgaz.