De ce și-a schimbat Trump atitudinea faţă de Rusia. Un apropiat al liderului de la Casa Albă explică: „Răbdarea lui nu este infinită”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marți, că președintele Donald Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic între Rusia și Ucraina.

Donald Trump a afirmat recent că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. De asemenea, el a declarat că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței-Nord Atlantice. Anterior, președintele SUA semnalase în repetate rânduri că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii pentru a pune capăt războiului. Declarațiile recente ale președintelui american sugerează însă că atitudinea acestuia față de Rusia s-a schimbat, iar Marco Rubio explică de ce s-a întâmplat acest lucru.

Este vorba de întârzierea de către Rusia a procesului diplomatic, un proces în care Trump s-a implicat de când și-a preluat mandatul la Casa Albă. Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară”, dar asta nu doar că a dus la stagnare, „dar am intrat într-o perioadă de ceea ce pare a fi o potenţială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase istoric atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopţi şi înainte”.

„Acum observăm şi incursiuni în spaţiul aerian vecin, atât de către drone, cât şi de către avioane”, a adăugat secretarul de stat american.

Țările membre NATO s-au mobilizat în ultimele săptămâni după ce drone și avioane rusești le-au încălcat spațiul aerian. Printre aceste țări se numără Polonia, Estonia, România.

Marco Rubio a avertizat Moscova cu posibile sancţiuni economice şi a subliniat că Washingtonul ar putea continua să furnizeze arme Kievului.

„Preşedintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea sa nu este infinită”, a mai spus Rubio „Aşa cum a spus în repetate rânduri, are în faţă oportunitatea şi opţiunile de a impune costuri economice suplimentare Federaţiei Ruse, dacă este necesar, pentru a pune capăt acestei situaţii”, a continuat el.