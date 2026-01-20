De ce spune Grindeanu că Nicușor Dan a făcut „o greșeală” că nu a mers la Davos / Despre Consiliul Păcii și invitația lui Trump: „Aici nu e de stat pe gânduri, e «da»”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți la Gândul că președintele Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, deoarece pe agenda internațională „sunt lucruri de care nu putem fugi”.

Social-democratul spune că șeful statului a făcut „o greșeală” când a ales să nu participe la evenimentul din Elveția.

„Nu mă ascund să o spun (…). Trebuia să fim acolo. Pe agenda internațională, în acest moment, sunt destule puncte la care și România trebuie să găsească răspunsuri, că vorbim de politica aceasta și de subiectul legat de Groenlanda, care e pe agendă, că vorbim de Mercosur, că vorbim de acel comitet pentru pace propus de președintele Trump, astea sunt lucruri de care nu putem fugi”, a declarat Grindeanu.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a declarat duminică seara la Antena 3 că Nicușor Dan nu va participa la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos din această săptămână, întrucât agenda unui președinte „este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor”.

Marți, la Gândul, Sorin Grindeanu a mai spus că se aștepta „să se ia o decizie” și în ceea ce privește invitația primită de România de a face parte din „Consiliul Păcii”, organismul anunțat de președintele american Donald Trump pentru supravegherea armistițiului din Gaza, dar care, potrivit The New York Times, s-ar putea implica și în alte conflicte de pe glob.

„Înțeleg că s-a trimis o propunere de către administrația Trump către România, către președintele Nicușor Dan. Domne`, aici nu e de stat pe gânduri, e «da». Aici nu stăm să ne gândim. Cine e furnizorul de securitate în acest moment pentru România? Nu vă supărați. Sunt Statele Unite ale Americii. Aici nu e cu semne de întrebare și cu altceva. E răspicat «da»”, a conchis liderul PSD.