De ce spune Trump că este „jenat”, înaintea mult așteptatului summit din Alaska: „Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că este „jenat” că trebuie să abordeze problema criminalității din capitala SUA, Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu liderul rus Vladimir Putin.

„Este jenant pentru mine să fiu aici. Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă, adăugând că „nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare a devenit această capitală odată frumoasă”, potrivit CNN.

Oficialii americani se grăbesc în prezent să finalizeze detaliile summitului dintre Trump și Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

Trump a decis să țină conferința de presă de luni pentru a discuta despre criminalitatea din Washington, unde, potrivit unei comparații preliminare a criminalității de la începutul anului până în prezent, realizată de Departamentul de Poliție Metropolitană din capital a SUA, numărul total al infracțiunilor este mai mic decât anul trecut.

Președintele american a anunțat, în cadrul conferinței, că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată.

Trump a mai spus că va mobiliza trupele Gărzii Naționale în Washington, D.C., pentru a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”, declarând că acestora li se va permite să-și facă treaba în mod corespunzător.

„Mobilizez Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington, DC, iar aceasta va avea voie să-și facă treaba cum trebuie”, a declarat Trump în fața reporterilor la Casa Albă, înconjurat de oficiali ai administrației, printre care secretarul apărării, Pete Hegseth, și procurorul general, Pam Bondi. „Capitala noastră a fost cucerită de bande violente și criminali însetați de sânge”, a afirmat președintele republican.

„Le place să scuipe în față polițiștii, în timp ce aceștia stau acolo, în uniformă. Țipă în fața lor, de la un centimetru distanță, apoi încep să îi scuipe”, a adăugat Trump, precizând că declară „urgență de siguranță publică” în Washington. D.C..

Anunțul lui JD Vance privind posibila întâlnire Trump-Putin-Zelenski

Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat vicepreședintele american JD Vance, în timp ce aliații europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezența lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, au relatat anterior în cursul zilei de luni AFP și Agerpres.

„Unul dintre blocajele cele mai importante este că Vladimir Putin a spus că nu se va așeza niciodată la discuții cu (Volodimir) Zelenski, liderul ucrainean, și președintele Trump a reușit să schimbe asta”, a afirmat Vance într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, difuzat duminică.

Totuși, a adăugat el, administrația americană lucrează la „programarea acestor trei lideri să se poată așeza și să discute despre încetarea acestui conflict” din Ucraina.

Reacția Europei

Liderii Uniunii Europene au insistat ca la discuțiile din Alaska să fie prezent și Kievul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care în principiu nu va participa la summitul din 15 august, le-a cerut aliaților europeni, în special Franței, Germaniei și Regatului Unit, să structureze o abordare comună. O „reuniune extraordinară”, prin videoconferință, va avea loc luni între miniștrii de externe din UE și omologul lor ucrainean.

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a lăsat să se înțeleagă că președintele ucrainean ar putea asista la summitul din Alaska. „Da, cred indubitabil că este posibil”, a răspuns el unei întrebări adresate de postul de televiziune american CNN privind o eventuală prezență a șefului statului ucrainean în Alaska.

Decizia finală îi va reveni însă președintelui Donald Trump, a avertizat diplomatul american. „Dacă el estimează că invitarea lui Zelenski este cel mai bun scenariu, atunci o va face. Dar nu a fost luată nicio decizie deocamdată”, a subliniat fostul procuror federal.