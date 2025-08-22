De ce sunt facturate cu TVA de 21% servicii prestate în iulie / Cazul facturilor la energie electrică și articolul „uitat” în Codul Fiscal

Un articol din Codul Fiscal permite aplicarea cotei TVA de 21% pentru serviciile din iulie, dacă acestea sunt servicii care sunt prestate continuu, precum cele pe bază de abonament. Este motivul invocat de companii de energie pentru facturile pe iulie, venite în august cu taxa majorată. Acum, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe acuză Ministerul Finanțelor că „a uitat” să modifice acest articol și cere instituției „să repare această înșelătorie”.

Contactat de HotNews, Alexandru Nazare a spus că „voi verifica ce spune domnul Vlad Gheorghe”.

Aceste acuzații au fost făcute în contextul în care au început să fie emise facturile la electricitate cu TVA de 21%, deși perioada de consum a fost în luna iulie, când TVA era de 19%.

De la 1 august 2025, TVA-ul a crescut de la 19% la 21% în cotă generală, ca parte a pachetului de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Consumul de energie din iulie, facturat cu TVA mărită

Regula generală în aplicarea cotelor TVA este că se aplică cea aflată în vigoare la momentul prestării unui serviciu. Însă, conform Codului Fiscal, există și excepții, acestea făcând referire la serviciile care sunt prestate continuu, precum cele pe bază de abonament. Mai exact, pentru acestea se aplică 21% TVA, dacă factura este emisă în luna august pentru servicii prestate în iulie.

În legătură cu acest subiect, Hidroelectrica a transmis un comunicat de presă prin care arată că „facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică”.

„Dacă sunt servicii care se prestează în mod continuu, cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, se vor factura cu cota TVA in vigoare la data plății convenită prin contract sau dacă nu există, cota de la data emiterii facturii, deci 21% dacă plata e dupa 01 august”, a explicat, recent, pe contul său de Facebook, consultantul fiscal Cornel Grama.

Articolul din Codul Fiscal care permite aplicarea cotei TVA de 21% pentru serviciile din iulie

Aceasta este o prevedere din Codul Fiscal, art 281, alin 8:

„În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu (…) cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an”.

Vlad Gheorghe a solicitat modificarea acestui articol, potrivit unei postări pe Facebook. „Nu accept să suportăm taxe și mai mari decât cele deja anunțate doar pentru că cineva din minister a „uitat” să modifice un text de lege. Modificați urgent legea”, a cerut Vlad Gheorghe.