Alice Weidel, copreședintă a partidului Alternativa pentru Germania (AfD), consideră că Berlinul ar trebui să adopte o poziție de mediator neutru în procesul diplomatic pentru încheierea războiului din Ucraina.

Ea a declarat, într-un podcast pentru postul german Welt, că războiul trebuie oprit și că „teritoriile rusofone” ale Ucrainei trebuie să treacă sub control rusesc, pentru că rușii „nu vor renunța la ele”, au scris publicațiile Novinite și Ukrainska Pravda.

„De ce nu? Chiar înainte de invadarea Donbasului, Ucraina ataca populația locală, inclusiv cu rachete. Acest lucru este mușamalizat în mod constant. Înainte de asta, am avut o situație apropiată de un război civil, când au început să persecute populația vorbitoare de limbă rusă. Au existat două încercări de a obține pacea: Minsk I și Minsk II. Ucraina pur și simplu nu a respectat acordurile”, a spus Weidel.

Politiciana germană a susținut că în Ucraina a avut loc o „lovitură de stat finanțată de organizații neguvernamentale occidentale”.

„Președintele prorus de la Kiev a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat finanțată de organizații neguvernamentale occidentale. Așa că trebuie să întreb: de ce s-a creat, de la bun început, atâta tensiune încât am ajuns în această situație teribilă, în care oameni nevinovați din ambele tabere mor în fiecare zi?”, a mai spus ea.

EU vs Disinfo, o platformă din cadrul serviciului diplomatic al UE, a descris ipotezele de acest gen drept parte a narațiunilor recurente de dezinformare pro-Kremlin despre protestele de la Kiev din perioada 2013-2014.

Alice Weidel vrea ca Germania să fie neutră

În opinia copreședintei AfD, Germania ar trebui să acționeze ca mediator neutru. Când jurnalistul care o intervieva i-a spus că o victorie a Rusiei în Ucraina ar putea genera un aflux semnificativ de refugiați, Weidel nu a fost de acord.

„Nu va fi niciun aflux de refugiați. Dimpotrivă, dacă este obținută pacea, cei 1,1 de milioane de ucraineni care trăiesc aici se vor întoarce în patria lor, pentru că va fi nevoie de ei acolo”, a adăugat lidera AfD.

Într-un interviu pentru Reuters în iunie, Weidel ceruse oprirea boicotului ce vizează petrolul și gazele rusești, susținând că economia germană ar trebui să revină la hidrocarburile rusești.

Pe 9 septembrie, în timpul unei dezbateri în Bundestag, ea s-a exprimat împotriva sprijinului pentru Ucraina și a cerut reluarea achizițiilor de gaze rusești prin Nord Stream.

Peste câteva zile, politiciana germană a declarat pentru publicația austriacă AUF1 că AfD ar opri toate plățile către Kiev dacă ar veni la putere, cerând inclusiv restituirea banilor deja acordați. În plus, potrivit liderei AfD, i-ar trimite înapoi în țara lor pe ucrainenii eligibili ca vârstă pentru serviciul militar.

Tot în septembrie, Reuters a scris, citând două surse familiarizate cu planul, că principalul emisar economic al lui Vladimir Putin și conducerea AfD au început pregătirile pentru a se întâlni anul viitor ca să discute despre reluarea furnizării de gaz rusesc.