De la 60 de puncte în 1900 la 50.000 în 2026: Dow Jones face istorie, dar transmite și un avertisment

Celebrul indice a avut nevoie de 50 de ani pentru a ajunge la 1.000 de puncte. Și doar doi ani pentru a trece de la 40.000 la 50.000 de puncte. Mulți spun că o asemenea ascensiune nu e sănătoasă.

Vineri seară, Dow Jones a depășit pentru prima dată bariera de 50.000 de puncte, închizând la 50.115,67, după ce a crescut cu peste 1.200 de puncte într-o singură sesiune, scrie presa elenă.

Ascensiunea indicelui Dow este emblematică pentru creșterea persistentă a pieței bursiere, în ciuda evenimentelor geopolitice tumultuoase.

Bursele din Statele Unite – și din întreaga lume – au crescut anul acesta, în ciuda incertitudinii legate de turbulențele din Iran, a tensiunilor dintre Washington și Bruxelles privind Groenlanda și a capturării lui Nicholas Maduro de către SUA

De la calea ferată la inteligența artificială

Când Charles Dow și Edward Jones au creat primii indici bursieri și au fondat ziarul The Wall Street Journal în 1896, indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) se situa în jurul valorii de 40 de puncte.

Practic, indicele Dow Jones urmărește evoluția unor companii mari și reprezentative din SUA, în special pentru a arăta starea economiei americane.

La început includea 12 companii industriale (oțel, cauciuc, căi ferate etc.), iar prima valoare publicată a indicelui a fost de 40,94 puncte.

Ideea lui Dow a fost să construiască o medie simplă a unor acțiuni importante, astfel încât investitorii să vadă rapid dacă piața și economia merg mai bine sau mai prost.

La acea vreme, căile ferate și industria grea schimbau harta economică a Statelor Unite. Astăzi, inteligența artificială a preluat acest rol, cu promisiuni de productivitate, dar și cu temeri privind apariția unei bule speculative.

Indicele Dow Jones a avut nevoie de aproape 50 de ani pentru a depăși 1.000 de puncte (1976), a ajuns la 40.000 în 2024 , iar în doar doi ani, a depășit 50.000. Viteza spune multe despre amploarea – și intensitatea – ciclului actual.

Pariul american

Călătoria sa nu a fost lipsită de suișuri și coborâșuri. A trecut prin multe furtuni. După criza financiară și economică globală din 2007-2009, indicele Dow Jones a scăzut sub 6.600 de puncte, economia americană lăsând Europa în urmă ca dimensiune și impuls. Silicon Valley a acționat ca un „magnet de capital”, consolidând rolul Wall Street-ului ca barometru global al creșterii.

Nu este o coincidență faptul că, în ciuda recordului său istoric, indicele Dow Jones a avut performanțe sub așteptări față de alți indici: în 2025 a câștigat aproximativ 13% , când S&P 500 a crescut cu 16% , iar Nasdaq Composite cu 20%.

Protagoniștii succesului

Marile companii industriale și financiare împing indicele în sus. Goldman Sachs beneficiază de finanțarea noii infrastructuri tehnologice, Caterpillar de cererea de energie pentru centrele de date, iar IBM se repoziționează în jurul inteligenței artificiale. Pe partea tehnologică, Microsoft și Nvidia alimentează comparațiile cu bula dot-com.

În același timp, însă, companiile mai expuse consumatorului și comerțului prezintă oboseală, transmițând semnale că euforia nu este uniformă.

„Copacii nu cresc până la cer”

Îngrijorările legate de evaluările excesive ale inteligenței artificiale și de faptul dacă fondurile uriașe investite astăzi se vor amortiza mâine revin periodic. „Indiferent cât de mari cresc copacii, ei nu ajung la cer”, avertizează de obicei veteranii pieței, amintind că corecțiile nu sunt anunțate în avans.

Nervozitatea recentă a fost clar vizibilă: lichidări în domeniul tehnologiei, mișcarea capitalului către „economia reală” și sectoarele ciclice, fluctuații zilnice bruște. Chiar și piața criptomonedelor, Bitcoin revenindu-și după o scădere bruscă, a acționat ca un termometru al climatului de aversiune față de risc.

Următorul pariu

Drumul către 100.000 de unități trece printr-o Americă ce amintește de „orașele înfloritoare” ale lui Charles Dow: revoluție tehnologică, proiecte colosale de infrastructură, dar și pericolul permanent al excesului de optimism.

Întrebarea nu este dacă vor exista tulburări, ci când. Și tocmai această incertitudine face ca pragul istoric de 50.000 de unități să fie atât de impresionant – și, în același timp, atât de fragil.