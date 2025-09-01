De la grădiniță la facultate, în doar o clipă: cum transformi timpul în aliatul copilului tău

Există un moment pe care fiecare părinte îl trăiește: te uiți la copilul tău și te întrebi „când a crescut atât de repede?”. Îți amintești emoția primei zile de grădiniță, apoi parcă peste noapte ajungi să îl vezi adolescent, pregătindu-se de liceu. Și într-o clipă, discuțiile se mută la alegerea unei facultăți și la pașii către independență.

Între aceste momente, părinții trăiesc aceeași senzație: că timpul nu stă în loc și că anii par să se scurgă mai repede decât ți-ai imaginat. Ai, în medie, 18 veri să îl pregătești pentru ziua în care va porni singur la drum. Și, deși sună mult, fiecare vară trece într-o clipită.

De ce merită să te pregătești din timp

Copiii cresc cu visuri mari. Poate își doresc să studieze într-un oraș nou sau într-o universitate din afara țării. Poate se gandesc la primul apartament, lansarea unei afaceri sau pur și simplu la un început de drum sigur, fără presiunea neajunsurilor financiare.

Oricare ar fi planul, un lucru rămâne sigur: aceste visuri au nevoie de resurse. La fel ca în cazul educației, resursele nu apar peste noapte, ci se construiesc pas cu pas.

Planificarea financiară devine, astfel, o formă de iubire pe termen lung. Înseamnă să te gândești astăzi la acel „mâine” care vine mult mai repede decât crezi.

Siguranță și economisire

Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Groupama a fost creată exact pentru acest rol – este planul financiar ideal pentru a începe să economisești pentru viitorul copilului tău și să vă bucurați, totodată, și de siguranța unei asigurări de viață, oferindu-ți o soluție completă.

Este un instrument financiar cu două fațete:

pe de o parte, asigură continuitate în cazul unor evenimente neprevăzute;



pe de altă parte, copilul va primi garantat, la finalul perioadei contractuale, suma de bani fixă economisită.

Flexibilitate pe măsura nevoilor familiei

Viața nu urmează întotdeauna un plan perfect. De aceea, polița este concepută să se adapteze în timp. Pe măsură ce copilul crește și nevoile familiei se schimbă, contractul poate fi completat cu clauze suplimentare: spitalizare, intervenții chirurgicale, fracturi sau arsuri rezultate din accidente, boli grave, stomatologie. Există chiar și opțiunea de exonerare de la plata primelor în caz de invaliditate a părintelui asigurat, astfel încât planul să meargă mai departe, indiferent de ce se întâmplă. Această flexibilitate face diferența între o simplă poliță și un sprijin real, construit astfel încât să fie alături de tine și de copilul tău în toate etapele vieții.

Cu cât mai devreme, cu atât mai bine

Unul dintre cele mai importante avantaje ale unei astfel de asigurări de viață este că timpul devine un aliat. Cu cât începi mai devreme, cu atât beneficiezi de o primă mai accesibilă, o perioadă mai lungă de siguranță și, posibilitatea de a economisi suma de bani dorită pentru viitorul copilului.

În plus, Groupama îți oferă două variante de asigurare: Standard – încheiată de un singur părinte/ bunic sau bunică și Premium – încheiată de ambii părinți. Ambele asigură protecția capitalului împotriva inflației, oferă posibilitatea de participare la profit și garantează plata rapidă a indemnizațiilor.

Cel mai valoros cadou

Nu poți opri timpul și nu poți ști cu exactitate ce drum va alege copilul tău. Dar poți să îi oferi un sprijin solid, care să îi dea curajul de a-și urma visurile.

Astăzi îl vezi învățând să scrie primele litere. Mâine va semna primele contracte. Iar între aceste două momente, cel mai valoros cadou pe care îl poți face este să-i oferi liniștea financiară a unui viitor pregătit din timp.

Pentru că mâine vine mai repede decât crezi!

Articol susținut de Groupama