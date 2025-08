De Ziua Forţelor aeriene, Zelenski numeşte un nou comandant. „A fost una dintre cele mai mari realizări ale Ucrainei în război”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit duminică pe Anatoli Krivonojko în funcţia de comandant al Forţelor aeriene ale Ucrainei, chiar de ziua acestui corp de armată.

„Astăzi l-am numit pe generalul-locotenent Anatoli Krivonojko comandant al Forţelor aeriene ale armatei ucrainene”, a anunţat Zelenski pe reţelele de social media, conform EFE și Agerpres.

Potrivit agenției Unian, până acum Krivonojko a fost comandant interimar al Forţelor aeriene. Zelenski l-a demis pe fostul comandant Mikola Oleşciuk la 30 august 2024 printr-un decret prezidenţial, în care nu specifica motivele demiterii.

„Cel mai important este ca aviaţia de luptă şi apărarea antiaeriană ucraineană să continue să se dezvolte în mod integral şi cu o coordonare eficientă”, a adăugat Zelenski în mesajul său, amintind că, începând din acest an, Forţele aeriene ale ţării sale beneficiază şi de sosirea avioanelor Mirage, de fabricaţie franceză.

„Numai în acest an, avioane Mirage au ajuns în Ucraina şi sunt utilizate. Flota de avioane F-16 a Ucrainei a fost extinsă. Au fost stabilite priorităţi pentru integrarea echipamentelor străine în cadrul Forţelor de apărare ale Ucrainei”, a declarat şeful statului ucrainean, referindu-se la avioanele de război occidentale primite de Kiev.

Potrivit lui Zelenski, una dintre „cele mai mari realizări” ale Ucrainei în apărarea sa împotriva războiului de agresiune al Rusiei este faptul că „nu a permis ruşilor să domine spaţiul său aerian”.

„Acesta este rezultatul muncii extraordinare, eroismului, dedicării şi profesionalismului demonstrate de mulţi dintre cetăţenii noştri”, a adăugat Zelenski, după ce a publicat pe reţelele sociale un mesaj de felicitare. „Ne exprimăm recunoştinţa faţă de toţi cei care resping atacurile ruseşti, distrug avioane, rachete şi drone inamice şi efectuează atacuri aeriene de-a lungul liniei frontului”, a scris Zelenski pe contul său de pe X.

The Air Force of the Armed Forces of Ukraine is made up of thousands of our people who make sure that the Ukrainian skies remain truly Ukrainian. These are professional servicemembers, technical teams, involved experts, volunteers – a large and patriotic community that defends… pic.twitter.com/MVH8ORDkeG