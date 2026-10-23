Decizia instanței în cazul elevului care și-a atacat cu maceta doi colegi, la un liceu din Pitești

Băiatul în vârstă de 15 ani, elev la un colegiu național din Pitești, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis, vineri, Judecătoria Pitești, conform News.ro.

„Minorul de 15 ani a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în faţa instanţei competente, iar Judecătoria Piteşti a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile”, a anunțat Poliția Județeană Argeș.

Este vorba despre elevul de clasa a 9-a de la Colegiul Național „Armand Călinescu” care, în urmă cu o zi, și-a atacat doi dintre colegi cu maceta, în baia liceului. Unul dintre cei doi băieți atacați a fost rănit și a fost transportat la spital.

Pentru cei doi adolescenți agresați, polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii.

Arma folosită de elevul de 15 ani era o macetă „mai mică”, de aproximativ 30 de centimetri, a explicat inspectoarea școlară adjunctă a județului Argeș, Maria Dumitrescu, contactată de HotNews.

Incidentul din Pitești a avut loc după ce luni un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta.