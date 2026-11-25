Instanța supremă (ÎCCJ) a respins, miercuri, cererea de strămutare a dosarului în care fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, este acuzat de fapte de corupție.

„Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul Tătaru Nelu privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 614/89/2025/a1 al Curții de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori. Obligă petentul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac”, scrie în decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit Agerpres.

De ce au făcut avocații lui Nelu Tătaru solicitare de strămutare

Avocații lui Nelu Tătaru au solicitat, săptămâna trecută, la ÎCCJ strămutarea de la Curtea de Apel Iași a dosarului.

Cererea de strămutare s-a făcut chiar în ziua în care Curtea de Apel Iași ar fi trebuit să se pronunțe cu privire la inserarea în cuprinsul concluziilor depuse la dosar de DNA Iași privind calitatea de polițist a unei persoane care i-ar fi oferit mită de 100 de lei doctorului Nelu Tătaru, despre care apărătorii cred că este folosită ca pretext pentru folosirea actelor de urmărire efectuate de DGA și excluse din dosar în urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Curtea de Apel Iași a amânat pentru a treia oară pronunțarea.

„Există o bănuială legitimă că judecătorii de la Curtea de Apel Iași nu sunt obiectivi și imparțiali. S-a intrat în cameră preliminară, s-a amânat pronunțarea, s-a deliberat, deci s-a ieșit în pronunțare și au repus dosarul pe rol. Au repus dosarul pe rol în cameră preliminară. Noi n-am mai întâlnit așa o situație în douăzeci și ceva de ani de avocatură, câți avem echipa de avocați. Și instanța practic s-a substituit procurorului și s-a apucat să facă cercetări cu privire la un așa-zis polițist, care nu apare nicăieri în dosar, nici ca martor, nici ca inculpat, nici ca suspect, pentru a justifica decizia DNA-ului de a colabora cu DGA-ul”, a declarat, pentru agenția de presă citată, avocata Sandra Grădinaru.

„Noi am invocat că nu-i legal, pentru că pe lista suspecților, a inculpaților din dosar, nici măcar martorilor, nu există niciun polițist. Au găsit ei un proces verbal al unui martor cu identitate protejată în care se face vorbire că, vezi Doamne, ar exista și un polițist de pe la Poliția de Frontieră Huși care ar fi dat o șpagă de 100 de RON. Și acum ei îl caută pe acest polițist, adică ce n-a făcut procurorul la timp, face instanța. (…) Deci vor să-l folosească exact ca pretext, să-l introducă artificial în această cauză, ca să justifice că actele sunt legale”, a adăugat avocata.

Apărătoarea a menționat că a cerut instanței să respingă cererea DNA de a face investigații cu privire la presupusul polițist, despre care susține că nu are nicio calitate în dosar.

Ce spune celălalt avocat al lui Tătaru

„Instanța se substituie parchetului și face acte de urmărire penală. Camera preliminară este un filtru în care se verifică probele din dosar. Faptul că DNA depune declarație de avere a unui polițist, presupus polițist – căci din dosarul de urmărire penală nu există nicio informație referitoare la el – în concluziile scrise din camera preliminară, la contestație, demonstrează că nu a făcut nicio cercetare referitoare la acest polițist. Dacă s-ar fi făcut, ar fi existat un proces-verbal, ori el nu a fost citat, nu a fost percheziționat, nu s-a făcut niciun act de cercetare penală în cazul lui. Numele acelei persoane este menționat pur și simplu în declarația unui martor cu identitate protejată. Atât! Polițiști din opt servicii teritoriale ale DGA au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în acest dosar, dar nu s-a făcut un minim act de urmărire penală privind acest polițist”, a declarat anterior avocatul Daniel Miclăuș, unul dintre apărătorii lui Nelu Tătaru, pentru HotNews.

Avocatul susține că martorul cu identitate protejată care a amintit tangențial într-o declarație despre un polițist de frontieră că ar fi dat mită doctorului Tătaru a fost audiat la doi ani după declanșarea anchetei.

„Prin acest caz se creează un precedent în instanțele din România. Cum să admiți probe după ce s-a terminat jocul? Este ca și cum un arbitru fluieră sfârșitul jocului, dar tu vrei să mai dai un gol. Noi nu ne victimizăm. Dar sunt niște chestiuni care nu ar trebui să se întâmple pentru că, așa cum spuneam, se creează un precedent periculos”, a completat Miclăuș, care face echipă cu avocata Sandra Grădinaru.

Tribunalul Vaslui hotărâse, în primăvara acestui an, excluderea mai multor acte de urmărire penală efectuate de DGA din dosarul în care Nelu Tătaru era cercetat pentru luare de mită, după ce avocații au invocat o dispoziție dată de ÎCCJ, care a decis că polițiștii DGA pot fi delegați de procurori exclusiv la cauze care vizează angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Acuzațiile DNA împotriva lui Nelu Tătaru

Nelu Tătaru a fost trimis în judecată în decembrie 2024, fiind acuzat de luare de mită.

Procurorii DNA îl acuză pe Nelu Tătaru că, în perioada 3 aprilie – 12 iulie, în calitate de medic chirurg la Spitalul Municipal Huşi, a luat mită de la 32 de pacienți. În total, Tătaru este acuzat că a primit 5.100 de lei.

În interceptările din dosar, medicul este surprins în timp ce le spune pacienților „Nu, nu” sau „nu este cazul”. DNA îi reproșează însă că refuzul nu a fost unul ferm, ci mai degrabă formal.

Nelu Tătaru a negat acuzațiile, afirmând că în toată cariera sa nu a condiționat niciodată actul medical.

Toți pacienții audiați ca martori în dosar au fost puși sub acuzare pentru dare de mită. Față de cei care au recunoscut că au dat bani medicului, procurorul de caz a renunțat la urmărirea penală. Trei dintre pacienții care au refuzat să spună că au dat mită au fost trimiși în judecată, alături de Nelu Tătaru.

DNA a cheltuit, pentru instrumentarea anchetei Tătaru, 32.121 de lei . Din totalul cheltuielilor judiciare, procurorii cer ca fostul ministru să plătească 29.500 de lei, diferența fiind imputată celorlalți trei inculpați din dosar, pacienții acuzați de dare de mită.