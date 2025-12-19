Decizia luată de Banca Centrală a Rusiei, chiar în timp ce Putin ținea conferința-maraton / Cum a răspuns întrebat de ce cresc prețurile alimentelor și salariile nu

Banca Centrală a Rusiei a redus vineri rata dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază, până la 16%, în conformitate cu așteptările analiștilor, pe fondul încetinirii inflației și al dificultăților în ceea ce privește creșterea economică survenite pe fondul acțiunilor militare din Ucraina, informează Reuters.

Banca centrală a făcut acest anunț chiar în timp ce președintele Vladimir Putin susținea conferința lui anuală de presă, în care a afirmat că încetinirea economică este rezultatul înăspririi politicii monetare de către banca centrală pentru a reduce rata inflației.

„Măsurile care stau la baza creșterii actuale a prețurilor au scăzut în noiembrie. Cu toate acestea, așteptările privind inflația au crescut ușor în ultimele luni”, a transmis banca centrală, într-un comunicat.

Instituția a afirmat că, după o creștere preconizată a inflației la începutul anului 2026, din cauza majorării impozitelor, rata inflației va continua să scadă până la atingerea țintei de 4% în 2027. Banca a precizat că „factorii geopolitici” rămân o incertitudine.

Guvernatoarea băncii centrale, Elvira Nabiullina, a spus că este prea devreme pentru a declara victoria asupra inflației, adăugând că „orice maratonist știe că a doua jumătate a cursei este mai dificilă decât prima”.

„O lună de inflație scăzută nu este suficientă”, a adăugat ea. Rubla rusească, care a fost susținută de rate ridicate ale dobânzii și de scăderea importurilor în acest an, s-a apreciat cu 0,8% față de dolarul american și cu 0,5% față de yuanul chinezesc vineri.

Putin afirmă că Banca Centrală acționează „foarte responsabil”

Majoritatea analiștilor chestionați de Reuters se așteptau ca banca centrală să reducă rata dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază, până la 16%, dar unii și-au revizuit previziunile în favoarea unei reduceri mai mari, în lumina conferinței-maraton a lui Putin.

„Pentru piață, această decizie este negativă, mulți sperând la o mișcare mai amplă”, a declarat economistul Evgeny Kogan. Economiștii și liderii din domeniul afacerilor susțin că este necesară o rată de 12% sau 13% pentru a stimula creșterea economică, de la 1% în prezent.

Ședința consiliului băncii centrale, care fusese planificată cu mult timp în avans, a avut loc în timpul conferinței anuale a lui Putin din coincidență. Reacționând la anunțul privind rata dobânzii, Putin a declarat că nu a intervenit în procesul de luare a deciziilor.

„Banca centrală funcționează independent. Încerc să nu intervin în deciziile pe care le ia și încerc să o protejez de orice influență și presiune externă. În ansamblu, banca centrală nu numai că face față situației, ci acționează în mod responsabil”, a spus Putin.

Mulți ruși nu au încredere în cifre, au spus moderatorii conferinței

Putin a estimat că inflația ar putea scădea la 5,6% în 2025, de la 9,5% anul trecut. Banca centrală a estimat inflația la 5,8% pe data de 15 decembrie. Cu toate acestea, moderatorii conferinței au spus că întrebările primite de la telespectatori indicau faptul că mulți ruși nu au încredere în cifre.

Ei au invocat o întrebare venită din partea cetățeanului Maxim Volkov din regiunea Samara, care a spus că salariul său lunar de 50.000 de ruble (621 de dolari) nu este suficient pentru a-și hrăni familia cu trei copii. Volkov a spus că prețul cărnii de pasăre a crescut de două ori în acest an.

Moderatorii au citat, de asemenea, un mesaj al unui copil din regiunea Rostov din sud, al cărui nume nu a fost menționat, care a întrebat: „De ce prețurile la alimente și chifle din cantine cresc, dar salariile părinților mei nu?”

Putin a spus că datele privind inflația arată cifre medii, în timp ce prețurile la unele alimente ar putea crește mai repede.

„Depinde de coșul alimentar pe care îl consumă o persoană. Dacă acest coș alimentar conține în principal produse proteice, cum ar fi carnea, carnea de pui, atunci, desigur, acest lucru afectează bugetul familiei. Și cu siguranță nu este nimic bun în asta”, a adăugat liderul de la Kremlin.