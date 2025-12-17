Decizia Poloniei, după retragerea din Convenția de la Ottawa. Ce arme vrea să amplaseze la granițele cu Rusia și Belarus: „Suntem interesați de cantități mari”

Bariere de beton care fac parte din fortificația „East Shield” a Poloniei la granița cu Rusia, în Dabrowka, Polonia, 30 noiembrie 2024. FOTO: Czarek Sokolowski / AP / Profimedia

Polonia a decis să înceapă producția de mine antipersonal pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece și intenționează să le amplaseze de-a lungul frontierei sale de est și să le exporte în Ucraina, a declarat miercuri pentru agenția de presă Reuters viceministrul polonez al Apărării.

Alăturându-se unei turnuri regionale mai ample, în cadrul căreia aproape toate țările europene care se învecinează cu Rusia, cu excepția Norvegiei, au anunțat planuri de a renunța la tratatul global (Convenția de la Ottawa) care interzice astfel de arme, Polonia dorește să utilizeze mine antipersonal pentru a-și consolida granițele cu Belarus și Rusia.

„Suntem interesați de cantități mari, cât mai curând posibil”, a spus ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski.

„Scutul de Est”

Minele vor face parte din „Scutul de Est” („East Shield”), un program defensiv care vizează fortificarea frontierelor Poloniei cu Belarusul și cu enclava rusă Kaliningrad, a adăugat viceministrul.

Întrebat dacă producția de mine ar putea începe anul viitor, odată ce procesul de retragere din Convenția de la Ottawa va fi finalizat, Zalewski a răspuns: „Mi-aș dori foarte mult… Avem astfel de nevoi.”

Polonia a început procesul de retragere din Convenția de la Ottawa în august și a anunțat anterior că ar putea începe producția de mine antipersonal dacă va fi necesar, dar că nu s-a luat nicio decizie oficială. Declarațiile lui Zalewski sunt prima confirmare din partea Varșoviei că va continua cu această măsură.

Potrivit Landmine and Cluster Munitions Monitor, Polonia a informat ONU în 1995 că a renunțat la producția de mine antipersonal la mijlocul anilor 1980 și că exportul acestor arme a încetat.

Belma, compania de stat care furnizează deja armatei poloneze mai multe alte tipuri de mine, a transmis că Polonia va fi echipată cu milioane de mine în cadrul programului „East Shield” pentru a-și securiza granița estică de 800 de kilometri (500 mile).

„Ne pregătim pentru cererea Poloniei (…) care se ridică la 5-6 milioane de mine de toate tipurile”, a declarat Jaroslaw Zakrzewski, CEO al Belma, pentru Reuters.

El a adăugat că, deși Ministerul Apărării nu a plasat încă o comandă, compania ar putea produce până la 1,2 milioane de mine de toate tipurile, inclusiv mine antipersonal, anul viitor. Belma produce în prezent aproximativ 100.000 de mine pe an.

Surplusul de producție, furnizat aliaților

Viceministrul Zalewski a mai declarat că furnizarea de mine către Ucraina va depinde de capacitatea de producție.

„Punctul nostru de plecare îl reprezintă nevoile noastre proprii. Dar pentru noi, Ucraina este absolut o prioritate, deoarece linia de securitate europeană și poloneză se află pe frontul Rusia-Ucraina”, a spus Zalewski.

Jaroslaw Zakrzewski, CEO-ul Belma, a precizat că exporturile către Ucraina sunt posibile și că țările NATO care se învecinează cu Rusia, inclusiv statele baltice, și-au manifestat deja interesul de a cumpăra mine antipersonal.

El a spus că nevoile Poloniei vor avea prioritate, dar orice surplus de producție ar putea fi furnizat aliaților din regiune.

Mai devrem în cursul lui 2025, Lituania și Finlanda au anunțat că se așteaptă să înceapă producția de mine antipersonal anul viitor, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la Rusia, după invazia pe scară largă din Ucraina.

Letonia și Estonia părăsesc, și ele, tratatul de la Ottawa, dar nu au anunțat planuri de producție, deși oficialii din Riga au declarat că ar putea lansa rapid producția, dacă va fi necesar, iar Estonia consideră că aceasta este o opțiune viitoare.

Producția poloneză de mine antipersonal ar putea începe odată ce perioada de retragere de șase luni prevăzută în tratat se va încheia pe 20 februarie 2026, potrivit ministerului polonez al Afacerilor Externe.

Ucraina a anunțat și ea că se retrage din Convenția de la Ottawa din 1997, pentru a se putea apăra mai bine împotriva Rusiei, care nu este parte semnatară a tratatului. Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că a utilizat mine antipersonal în timpul războiului.

Alte puteri majore care nu au semnat tratatul sunt Statele Unite și China.