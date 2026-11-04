Decizie a CSM în cazul lui Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul Recorder, după ce Inspecția Judiciară a cerut cercetarea lui disciplinară. Reacția magistratului

Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit că Laurențiu Beșu, fostul judecător devenit cunoscut după apariția în documentarul Recorder „Justiție capturată”, „a încălcat secretul deliberării”. CSM a decis să nu îi aplice nicio sancțiune.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a respins acțiunea disciplinară împotriva fostului judecător de la Curtea de Apel București, în prezent procuror la Parchetul Giurgiu.

CSM: „Abatere disciplinară cu intenție indirectă”

Secția din CSM susține însă că prin declarațiile făcute în documentarul Recorder fostul judecător „a încălcat secretul deliberării, săvârșind o abatere disciplinară cu intenție indirectă”:

„Secția a reținut forma de vinovăție a intenției indirecte, în sensul că pârâtul a prevăzut că relatarea sa face accesibile publicului informații din deliberare şi a acceptat această consecință, chiar dacă nu a urmărit-o expres, în condițiile în care scopul declarat al intervenției sale privea, cel puțin la nivel declarativ, funcționarea sistemului judiciar. În concluzie, s-a reținut în sarcina pârâtului Beşu Ionel Laurențiu săvârşirea abaterii disciplinare constând în nerespectarea secretului deliberării. (…)”.

CSM spune că nu îi va aplica nicio sancțiune, pentru că acesta nu mai este judecător:

„Ținând seama de împrejurările săvârşirii faptei şi consecințele concrete ale acesteia şi reținând că, în prezent, pârâtul nu mai are calitatea de judecător, Secția a constatat că nu se mai justifică aplicarea unei sancțiuni, scopul urmărit de legiuitor nemaiputând fi atins la acest moment.

În condițiile în care pârâtul Beşu Ionel Laurențiu a ales profesia de procuror, Secția a apreciat că acesta nu va mai putea fi pus în situația de a săvârsi fapte de aceeaşi natură în legătură cu activitatea viitoare (obligația privind păstrarea secretului deliberărilor subzistând în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată anterior ca judecător), astfel încât nu se mai atinge efectul preventiv special al sancțiunii”.

Decizia CSM poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reacția magistratului

Laurențiu Beșu a reacționat pe pagina sa de Facebook, unde respinge concluziile CSM și spune că fapta imputată nu există:

„Acțiunea disciplinară a fost respinsă. Însă, în comunicatul de presă, se arată că s-a reținut săvârșirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancțiuni, întrucât, la acest moment, am calitatea de procuror. O contradicție între considerente și dispozitiv!

Fapta imputată nu este descrisă, pentru că nu există. În rezoluția Inspecției Judiciare este redat un răspuns pe care l-am dat în interviu, iar acesta nu conține niciun element care să vizeze secretul deliberării. Deși, aparent, soluția este legală, considerentele sunt nelegale și le voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție“.

Sesizarea în cazul lui Laurențiu Beșu a fost făcută de conducerea Curții de Apel București, care a trimis în luna decembrie solicitări către Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Curtea de Apel București a calificat drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului din investigația jurnalistică.

Ce a spus Beșu în documentarul Recorder

În documentarul difuzat Recorder, intitulat „Justiție Capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu a făcut dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București (CAB), instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Laurențiu Beșu a spus că, după ce a venit la CAB, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București, că s-a sunat de la Curte și acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc și să-i spun în aceeași zi. M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine și această stagnare în profesie și te gândești să evoluezi”, a spus Beșu, în investigația „Justiție Capturată”.

Ulterior, a precizat Laurențiu Beșu în documentarul Recorder, delegarea lui la CAB a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

La judecarea contestației, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunțat de șeful de secție de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul.