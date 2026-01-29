Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București în cazul reorganizării ANRE, al cărei șef câștigă 15.000 de euro pe lună

Curtea de Apel București a respins joi demersul prin care angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au încercat să blocheze tăierile de salarii și disponibilizările decise de Guvernul Bolojan. Hotărârea instanței nu este definitivă. Luna trecută, aceeași instanță a dat o soluție favorabilă angajaților ANCOM, într-un proces similar, blocând reorganizarea instituției.

Și angajații Autorității de Supraveghere Financiară cer în instanță blocarea măsurilor Guvernului Bolojan, procesul în cazul lor fiind programat la începutul lunii februarie.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, se arată în soluția publicată joi pe portalul instanței.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare.

Peste 100 de angajați ai ANRE – autoritatea care este responsabilă cu reglementarea piețelor de energie și gaze naturale – au dat în judecată conducerea instituției, la începutul acestui an, și au cerut anularea deciziilor de reducere a salariilor cu 30% și de disponibilizare a 14 dintre cei 300 de angajați. Până la soluționarea pe fond a cauzei, procedură care poate dura și peste un an, angajații au cerut instanței să suspende actele administrative prin care s-au dispus măsurile de reorganizare.

La ANCOM, reforma Bolojan a fost blocată în instanță

În 30 decembrie 2025, Curtea de Apel București a decis suspendarea hotărârilor prin care s-a decis reorganizarea ANCOM.

Decizia instanței a fost excutorie de drept, dar împotriva acesteia se putea face recurs în 5 zile de la comunicare. Potrivit informațiilor HotNews.ro, conducerea ANCOM nu a primit încă decizia instanței prin care s-a blocat procesul de restructurare, motiv pentru care nu a făcut încă apel.

Condusă de Valeriu Zgonea, ANCOM ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, pentru a pune în aplicare reorganizarea cerută de legea 145/2025 pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, arată datele transmise la solicitarea HotNews.ro de această instituție.

Procesul a fost intentat de sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR).

După aceeași rețetă, și angajații ASF – autoritatea care arbitrează piețele de capital, asigurări și pensii private – au atacat în instanță decizia de reorganizare a instituției. Principala lor contestație este hotărârea din 24 decembrie 2025 a ASF, care a stabilit reducerea cu 30% a salariilor tuturor angajaților.

În luna octombrie, președintele ASF, Alexandru Petrescu, anunțase că, în urma aplicării Legii 145/2025, la ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați. Conform declarației sale, de la 1 ianuarie 2026 instituția urma să aibă 464 de salariați. Pe lângă disponibilizări, urma să fie desființate și 10 servicii.

Ce salarii sunt la ASF, ANRE și ANCOM

ANRE, ASF și ANCOM sunt instituțiile unde angajații primesc printre cele mai mari salarii din sectorul public românesc. Cele trei autorități se autofinanțează din diverse taxe asupra sectoarelor pe care le supraveghează, taxe care se regăsesc în final în facturile pe care le plătesc românii la RCA, energie electrică și gaze naturale ori telefonie, internet și TV.

Anul trecut, salariul mediu net la a ANRE era de 18.635 lei, la ASF ajungea la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, potrivit informațiilor Spotmedia.ro.

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, a primit anul trecut, o indemnizație lunară de 75.073 lei net (circa 14.800 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE au fost plătiți cu 57.408 lei net/lună (circa 11.500 euro). La ANRE, salariul mediu net era de 18.635 lei / lună (circa 3.700 euro).

Reorganizarea celor trei autorități face parte din planul de reformare demarat de către premierul Ilie Bolojan și pentru care și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului.

