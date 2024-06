Decizie finală în procesul lui Alexander Zverev – Semifinalistul de la Roland Garros era acuzat că și-a strâns fosta iubită de gât

Procesul lui Alexander Zverev, acuzat că şi-a agresat fosta parteneră, a fost clasat de o instanţă din Berlin, după ce s-a ajuns la un acord ca germanul, semifinalist la Roland Garros 2024, să plătească o amendă de 200.000 euro, transmite EFE.

Alexander Zverev, acuzat că ar fi încercat să o sufoce pe fosta lui iubită, amendă de 200.000 de euro

În mai 2020, o primă instanţă din Berlin a dictat o amendă de 450.000 de euro contra lui Zverev, care a fost acuzat de agresarea prietenei sale în mai 2020 în capitala germană, în urma unei certe între cei doi.

Tenismanul a contestat decizia şi instanţa a precizat că prezumţia de vinovăţie rămâne validă până la un verdict final. Apelul lui Zverev a început să fie judecat pe 31 mai la Berlin.

Acordul privind plata a 200.000 de euro de către Zverev nu constituie însă o recunoaştere a vinovăţiei în ochii justiţiei.

Din această sumă, 150.000 de euro vor merge către visteria statului şi 50.000 de euro către o organizaţie de strângere de fonduri pentru acţiuni caritabile.

Parchetul, apărarea şi fosta parteneră în calitate de coreclamant au acceptat această modalitate de încheiere a procesului. Potrivit instanţei, ambele părţi au dorit să rezolve conflictul pe cale paşnică, inclusiv „în interesul copilului lor” (au împreună o fetiță).

Potrivit rechizitoriului, care se bazează pe declaraţiile fostei iubite Brenda Patea (un fotomodel german cu origini românești), Zverev ar fi împins-o la zid şi ar fi încercat să o sufoce pe holul apartamentului lor închiriat din Berlin, în timpul unei dispute din mai 2020, scrie Agerpres.

„A fost un amestec de rușine, teamă față de avocații lui Zverev și grijă pentru copil. De aceea am amânat cu un an depunerea unei plângeri. Alexander era un om gelos. Îmi controla mereu telefonul și un singur like pe Instagram era suficient. Furia lui se transforma în violență. În mai 2020, pe când ne aflam într-un apartament în Berlin, Zverev m-a lipit de perete și mi-a pus mâna în gât”, a povestit Brenda Patea.

De știut:

Zverev nu s-a prezentat în instanţă şi se află în prezent la Paris, unde joacă vineri semifinala cu norvegianul Casper Ruud de la Roland Garros. El s-a declarat încrezător că nu va pierde procesul.

În noiembrie 2020, Zverev a fost acuzat de violenţă fizică şi psihologică și de rusoaica Olga Sharypova, dar fosta iubită a jucătorului nu a sesizat instanţele de judecată.

