Decizie puternic contestată privind Eurovision 2026. Israelul va putea să participe, 4 țări și-au anunțat imediat boicotul

Conferință de presă cu ocazia unei actualizări ORF privind cea de-a 70-a ediție a Concursului Eurovision de la Viena, care va avea loc în perioada 12-16 mai 2026. FOTO: Isabelle Ouvrard / imago stock and people / Profimedia

Israelul va putea să participe, dacă dorește, la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunțat joi Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union – EBU) la finalul unei reuniuni organizate la Geneva.

Decizia a fost urmată imediat de anunțuri privind boicotarea concursului de anul viitor de către difuzorii TV din Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia, scriu agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată în prima zi a discuțiilor purtate cu ocazia Adunării Generale a EBU de la Geneva, în urma unui vot secret.

„Membrii EBU (…) au susținut o serie de modificări specifice ale regulamentului~ celebrului concurs televizat, cu scopul de „a consolida încrederea, transparența și neutralitatea evenimentului”, făcându-i „eligibili” pe toți membrii care doresc să participe la concurs și care acceptă „să se conformeze noilor reguli”, a indicat organizația, într-un comunicat.

„O largă majoritate a membrilor au convenit că nu este necesar să se procedeze la un nou vot privind participarea Israelului” și că ediția din 2026 „trebuie să se desfășoare conform programului”, au adăugat reprezentanții EBU.

Și alte țări iau în calcul să boicoteze ediția 2026

Imediat după acest anunț, posturile de televiziune din Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia au anunțat că nu vor participa la concursul Eurovision în 2026.

„RTVE a anunțat retragerea Spaniei din concursul Eurovision în urma voturilor desfășurate astăzi în cadrul celei de-a 95-a Adunări Generale a EBU de la Geneva, care s-au încheiat cu menținerea în concurs a Israelului”, a indicat într-un comunicat postul public de televiziune din Spania, țara care s-a situat în fruntea opoziției față de participarea Israelului la celebrul concurs muzical televizat.

Postul TV olandez Avrotros a considerat că „participarea Israelului nu este compatibilă cu valorile sale publice fundamentale”.

La Dublin, grupul audiovizual public irlandez RTE a explicat că a luat această decizie ‘având în vedere pierderile umane îngrozitoare din Fâșia Gaza și criza umanitară care continuă să pună în pericol viețile atâtor civili’.

„Mesajul nostru este acesta: nu vom participa la Eurovision dacă Israelul este prezent. În numele celor 20.000 de copii care au murit în Gaza”, a declarat Natalija Gorscak, președinta consiliului de administrație al Radioteleviziunii publice din Slovenia, RTV Slovenia.

Alte boicoturi ar putea fi anunțate în următoarele ore. Islanda a amenințat, de asemenea, în ultimele luni că nu va trimite reprezentanți la concursul de la Viena din luna mai 2026, dacă Israelul va fi autorizat să participe.

Belgia, Suedia și Finlanda au indicat, de asemenea, că iau în considerare această posibilitate.

În schimb, Israelul, prin vocea președintelui său Isaac Herzog, a salutat anunțul făcut joi de EBU, considerând că „merită să fie reprezentat pe toate scenele lumii”.