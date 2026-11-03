Decretul italian privind limitarea numărului de elevi străini, în vizorul UE. Ce spune comisarul european Roxana Mînzatu

Comisia Europeană a declarat că monitorizează decretul prin care guvernul italian a stabilit o limită de 30% a procentului de elevi de origine străină cu dificultăţi serioase de învăţare a limbii italiene în sălile de clasă, transmite marţi agenția italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.

„Tratatele UE interzic orice formă de discriminare bazată pe naţionalitate, fie ea sau indirectă”, a afirmat vicepreşedinta pentru drepturi sociale a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, răspunzând unei întrebări despre decret adresate în Parlamentul European de către Partidul Democrat (PD) italian, de opoziţie.

„Comisia monitorizează îndeaproape evoluţiile legislative. Discriminarea bazată pe naţionalitate este permisă, conform legislaţiei UE, doar în cazul în care se aplică o derogare prevăzută în tratate, de exemplu, din motive de ordine publică, siguranţă publică ori sănătate publică”, a arătat vicepreşedinta CE.

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat că plafonul respectiv este una dintre „măsurile de bun-simţ” incluse în decret, care „nu divizează, ci favorizează integrarea reală, prevenind formarea de „clase ghetou” şi asigurând şanse egale pentru toţi elevii”.