„Defecțiuni” și „abateri grave” la Metrorex. Ministrul Transporturilor: „Înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat miercuri că „Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a identificat o serie de deficiențe” la Metrorex.

Într-o postare pe Facebook, miercuri, Ciprian Șerban a spus că „multe dintre sesizările” pe care le-a primit în privința Metrorex „s-au confirmat”.

Potrivit ministrului, ASFR a depistat la Metrorex „49 de defecțiuni tehnice doar în luna iulie, trenuri în circulație cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități ce țin de siguranța circulației, abateri grave în procesul de instruire a angajaților”.

„Au fost aplicate sancțiuni și s-au impus măsuri clare, cu termene ferme. În plus, ASFR a propus elaborarea unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor, pentru a îmbunătăți controlul asupra modului în care este pregătit personalul Metrorex care răspunde de siguranța călătorilor”, a adăugat Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor susține că aceia care „nu respectă regulile” vor „răspunde”.

„Vom urmări îndeaproape cum sunt puse în aplicare măsurile dispuse. Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflați în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”, a conchis ministrul Ciprian Șerban.