Delegația română S&D, soluții concrete în criza europeană a locuințelor: O casă trebuie să fie un drept, nu un lux

Criza locuințelor a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale ale Uniunii Europene, afectând milioane de cetățeni, indiferent de nivelul de venit. De la tineri și familii tinere, până la persoane vârstnice, muncitori sau familii monoparentale, accesul la o locuință decentă și accesibilă este tot mai dificil.

În acest context, delegația română din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European susține ferm tratarea locuinței ca drept fundamental, și nu ca pe o simplă marfă supusă exclusiv regulilor pieței.

Social-democrații europeni au reușit să aducă tema locuirii în prim-planul agendei UE, obținând atât primul comisar european pentru locuințe, în persoana lui Dan Jørgensen, cât și crearea unei comisii speciale a Parlamentului European privind criza locuințelor, a cărei președinție este deținută de social-democrata Irene Tinagli. Delegația română S&D a sprijinit activ acest demers, conștientă că problemele europene se reflectă direct și în România.

De altfel, datele europene arată o realitate alarmantă: între 2010 și 2024, prețurile locuințelor în UE au crescut cu peste 55%, iar chiriile cu aproape 27%. Gospodăriile cu venituri mici ajung să cheltuiască aproape 40% din venituri pentru locuință. Iar România nu este deloc izolată de aceste tendințe. În marile orașe, prețurile locuințelor și chiriile au crescut accelerat, în timp ce oferta de locuințe sociale și publice rămâne extrem de redusă, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

În acest context, eurodeputații români social-democrați susțin demersul comisarului european pentru locuințe privind crearea unui Plan european pentru locuințe accesibile, care să ofere statelor membre instrumente reale pentru a interveni acolo unde piața eșuează. Printre prioritățile promovate se numără stimularea investițiilor publice în locuințe sociale și ecologice, reforma regulilor privind ajutoarele de stat pentru a permite sprijinirea masivă a sectorului locuirii și reglementarea pieței chiriilor, inclusiv a închirierilor pe termen scurt.

Pentru România, aceste măsuri pot însemna acces la finanțare europeană pentru construirea de locuințe sociale, locuințe pentru tineri și studenți, dar și pentru reabilitarea fondului locativ existent, în special în zonele urbane vulnerabile și în comunitățile defavorizate. Delegația română S&D subliniază că locuința decentă este strâns legată de sănătate, educație și accesul la locuri de muncă, iar lipsa acesteia accentuează sărăcia și inegalitățile sociale.

De asemenea, delegația română S&D sprijină măsuri europene pentru eradicarea lipsei de adăpost, cu accent pe protecția copiilor și a grupurilor vulnerabile. „O casă nu este doar un acoperiș deasupra capului, ci spațiul siguranței, al demnității și al stabilității”, este mesajul care stă la baza poziției social-democrate.

Prin implicarea activă în inițiativele Grupului S&D, delegația română transmite un semnal clar: Europa socială trebuie să livreze rezultate concrete, iar România are nevoie de politici europene curajoase care să transforme locuința într-un pilon al coeziunii sociale. ”Locuințele accesibile nu trebuie să fie un privilegiu, ci o condiție esențială pentru o societate echitabilă și pentru încrederea cetățenilor în democrație”, mai susțin eurodeputații PSD.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro