VIDEO Delia a anunțat cu cine votează, într-un mesaj cu critici către colegii de breaslă. „N-ar trebui să-mi fie frică să zic. Vă rog să nu mă așteptați cu o bâtă”

Cântăreața Delia Matache a spus, vineri, într-un mesaj video publicat pe TikTok, cu cine va vota la alegerile prezidențiale din 18 mai. „N-ar trebui să-mi fie frică să zic că votez cu Nicușor Dan”, a anunțat vedeta. Ea și-a criticat și colegii de breaslă că nu au luat o poziție până acum, amintind și de alegerile din noiembrie 2024, când l-a criticat pe Călin Georgescu. „Au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor”, a spus ea.

„La mulți ani Europa! Îmi cer scuze pentru această față. Abia m-am trezit, dar trecem peste acest aspect al lucrurilor importante, că acum mi-a venit să… „Dar zi, domnule, cu cine votezi. De ce nu zici? Dar ți-e frică?”. Sincer? Sunt un om foarte activ, ies foarte des afară, stau afară foarte mult timp, mă duc, îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, mă duc colo, nu umblu cu mașina, sunt pe jos, sunt recognoscibilă, lumea mă știe. Am toate motivele să-mi fie frică”, spune Delia, într-un mesaj video.

„Cu toate astea, n-ar trebui să-mi fie frică să zic că votez cu Nicușor Dan. Adică n-ar trebui”, a continuat ea.

Delia își continuă mesajul: „Vă rog frumos să nu mă așteptați cu o bâtă sau să mă așteptați la colț să mă scuipați care aveți alte păreri”.

„Asta votez, asta sunt și, da, mi-e frică că o să îmi iau o bâtă în cap seara când vin de la alergat. Că-s femeie și nu umblu cu gărzi de corp. Ferească Dumnezeu, n-am umblat în viața mea”, conform acesteia.

„Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici”

Delia insistă explicând că se expune spunând cu cine votează, dar le aduce aminte urmăritorilor săi că și anul trecut, înainte de anularea alegerilor, și-a făcut poziția publică. Atunci, ea a publicat un mesaj critic la adresa candidatului independent Călin Georgescu.

„Eu și data trecută am zis. Ați uitat că și data trecută am zis? Ați uitat. Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici, acum, că gata. Păi ce am zis eu data trecută, când iar a fost scandal?”, spune Delia.

Ea face o referire și la restul colegilor săi de breaslă, care nu s-au poziționat public cu privire la intenția lor de vot.

„Am fost singura care am vorbit, eu și Chirilă, eu nu mai știu niciun cântăreț să fi vorbit public. Nu, nu, au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor, cum m-a sfătuit și pe mine mămica mea (…). E spritul civic din mine (…). O să fie bine? Să sperăm, dacă o să iasă și ăștia micii la vot, ca vârstă”, mai spune Delia în videoclipul publicat vineri pe TikTok.