VIDEO Delia, mesaj ferm pentru Călin Georgescu: „Tu nu poți să vrei să te votez și să decizi tu care e rolul meu pentru că sunt femeie”

Cunoscuta cântăreață Delia Matache a publicat joi, pe pagina sa de Instagram, un mesaj critic la adresa candidatului independent Călin Georgescu, care a reușit intrarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, fără a-i pronunța numele, în care îl critică pe acesta pentru pozițiile sale la adresa femeilor și în care dezvăluie că o vota pe contracandidata lui, Elena Lasconi.

„Hai să încercăm fără frică, hai să nu ne mai frică să ne spunem părerile, hai să avem păreri pentru că avem drepturi. Chiar dacă unii mai nou neagă că avem drepturi egale, avem drepturi. Noi, cetățenii, și noi, femeile, avem drepturi. Da, avem dreptul la opinii… hmmmm, în spațiul public!”, sunt cuvintele cu care își începe cântăreața mesajul video.

„Iar feminismul nu este o aberație, feminismul ne dă voie să avem păreri în spațiul public”, continuă ea.

„Feminismul ne dă voie să conducem o mașină, ne dă voie să votăm. Deci, feminismul este bun. Da, nu e o mizerie, hi-hi”, mai spune Delia.

„Nu știu voi, dar eu în ultimele zile, m-am simțit așa, ca-n «Povesea slujitoarei». Nu știu dacă ați urmărit serialul, fix mi se pare că acolo ne îndreptăm și îmi este frică”, a mărturisit artista.

„M-ați întrebat ce am votat și ce votez. Am votat Elena Lasconi, voi vota Elena Lasconi pentru că de ea nu îmi e frică. Nu-mi e frică. Am ajuns să ne raportăm la frică”, dezvăluie ea.

„Tu nu poți să vrei să te votez și să decizi tu care e rolul meu pentru că-s femeie, tu nu poți să îmi pui piciorul pe cap pentru că-s femeie. Nu spui că e prea mult pentru mine să lucrez în funcții pentru că sunt femeie. Nu poți să faci asta și să vrei să te votez”, precizează cântăreața, referindu-se în mod evident la Călin Georgescu.

„Nu este ok să te folosești de religie, chiar dacă dă foarte bine, foarte bine”, mai spune ea.

„Deci, vă încurajez, colegi cu platforme și cu oameni care vă urmăresc, spuneți-vă părerea, că nu se întâmplă nimic. N-o să vă omoare nimeni dacă faceți asta. Spuneți-vă părerea, spuneți ce simțiți, ce gândiți. Vă pup și ne vedem la vot!”, a conchis artista.

Mesajul Deliei Matache vine în contextul în care mai mulți artiști români și influenceri au transmis mesaje de mobilizare înaintea alegerilor parlamentare și a rundei a doua a celor prezidențiale, în care i-au îndemnat pe români să iasă la vot, pe fondul ascensiunii candidatului ultranaționalist și prorus Călin Georgescu și a afirmațiilor controvesate ale acestuia pe mai multe teme, precum rolul femeii în societate, existența bolilor și a virusurilor, apartenența României la NATO și UE.

Spre exemplu, Călin Georgescu consideră că nașterea prin cezariană este o tragedie. „Noi nu mai suntem capabili să punem întrebări pentru că în momentul în care s-a născut copilul, a intrat direct în structura manipulării. Imediat, pe loc, de când este născut. De fapt, dinainte de naștere pentru că este manipulată mama”, a spus el, în cadrul unui interviu acordat în luna mai 2024.

Potrivit acestuia, „când se naște un copil, se nasc două ființe, de fapt: mama și copilul”. „Dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave”, a afirmat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale, 2,1 milioane, și va intra în turul al doilea cu Elena Lasconi, reprezentanta USR.